Premier League xuất hiện cầu thủ với chiều cao chưa từng có

Thủ môn Kjell Scherpen chính thức gia nhập Ipswich Town và trở thành cầu thủ cao nhất từng góp mặt tại Premier League.

Tham vọng trụ hạng của Ipswich Town ở Premier League 2026/27 được tiếp thêm động lực khi đội bóng hoàn tất bản hợp đồng với thủ môn Kjell Scherpen từ Union Saint-Gilloise.

Thủ thành người Hà Lan ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Portman Road. Không chỉ là sự bổ sung đáng chú ý cho vị trí gác đền, Scherpen còn đi vào lịch sử giải đấu với tư cách cầu thủ cao nhất từng thi đấu tại Premier League.

Sở hữu chiều cao 2,06 m, Scherpen vượt qua cựu thủ môn Chelsea Lucas Bergstrom (2,05 m) để thiết lập cột mốc mới. Trước đó, nhóm những cầu thủ cao nhất giải đấu gồm Carlos Miguel, Costel Pantilimon và Nikola Zigic đều chỉ cao khoảng 2,03-2,04 m. Ngay cả "sếu vườn" Peter Crouch cũng chỉ cao 2,01 m.

Trong số những cầu thủ còn thi đấu ở Premier League, Scherpen cũng vượt trội về thể hình so với Dan Burn, Illan Meslier (đều 2,01 m), Nick Woltemade (1,98 m) hay Erling Haaland (1,96 m).

"Tôi rất tự hào khi có cơ hội thử sức ở giải đấu hay nhất thế giới. Những cuộc trao đổi với CLB đều rất tích cực và khiến tôi càng háo hức được bắt đầu hành trình mới cùng Ipswich", Scherpen chia sẻ sau khi ký hợp đồng.

HLV Gary O'Neil tin rằng kinh nghiệm thi đấu tại nhiều quốc gia và các giải đấu châu Âu sẽ giúp tân binh 26 tuổi nhanh chóng thích nghi với môi trường Premier League.

Scherpen trưởng thành từ FC Emmen trước khi gia nhập Ajax năm 2019. Anh chuyển đến Brighton vào năm 2021 nhưng không có cơ hội ra sân tại Premier League.

Trong bốn mùa giải thuộc biên chế đội bóng miền Nam nước Anh, Scherpen lần lượt được cho mượn đến Oostende, Vitesse và Sturm Graz trước khi gia nhập Union Saint-Gilloise theo dạng chuyển nhượng chính thức vào mùa hè năm ngoái.

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