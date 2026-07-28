Các đội Premier League có thể phải đá 10 người với luật mới

Premier League và các giải chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định mới từ mùa giải 2026/27 nhằm ngăn thủ môn lợi dụng việc điều trị chấn thương để câu giờ.

Premier League có thể áp dụng luật mới để tránh tình trạng giả chấn thương ở thủ môn. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Anh chuẩn bị áp dụng một thay đổi đáng chú ý trong luật thi đấu khi Premier League, English Football League (EFL), Women's Super League và National League cùng tham gia thử nghiệm quy định mới liên quan đến thủ môn.

Từ mùa 2023/24, luật buộc cầu thủ (ngoài thủ môn) phải rời sân sau khi được nhân viên y tế chăm sóc đã được áp dụng. Tuy nhiên, thủ môn là trường hợp ngoại lệ và vẫn được phép điều trị ngay trên sân.

Tuy nhiên, theo BBC, điều đó sắp thay đổi. Nguồn tin cho biết Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã quyết định thử nghiệm một cơ chế mới: nếu thủ môn cần được chăm sóc y tế trên sân, đội bóng sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong thời gian một phút. Nếu trong vòng 10 giây, không có cầu thủ nào được chỉ định, đội trưởng sẽ buộc phải rời sân. Trong khoảng thời gian này, đội bóng sẽ thi đấu với 10 người.

Quy định vẫn cần được Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) phê chuẩn trước khi chính thức triển khai. Nếu được thông qua, trận mở màn thử nghiệm có thể diễn ra ngay cuối tuần này ở vòng sơ loại Carabao Cup khi Tranmere tiếp đón Rochdale.

Sẽ không còn tình trạng thủ môn cố tình nằm sân để đồng đội và HLV hội ý chiến thuật. Ảnh: Reuters.

Động thái trên xuất phát từ thực trạng ngày càng nhiều thủ môn nằm sân để nhận điều trị, tạo điều kiện cho HLV triệu tập cầu thủ vào đường biên truyền đạt chiến thuật và làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. Tháng 11 năm ngoái, sau khi Gianluigi Donnarumma nằm sân trong trận Manchester City gặp Leeds United, HLV Daniel Farke của Leeds đã chỉ trích việc đối thủ lợi dụng kẽ hở của luật.

Ông cho rằng nếu các đội cố tình tạo ra "chấn thương giả" chỉ để có thêm một cuộc họp chiến thuật thì điều đó đi ngược tinh thần fair-play, dù vẫn nằm trong khuôn khổ luật hiện hành.

Không ít HLV cũng thừa nhận từng sử dụng cách này. Steven Schumacher tiết lộ đây là một "chiêu thức" nhằm cắt đứt đà hưng phấn của đối thủ, trong khi Tom Cleverley thừa nhận bản thân cảm thấy "có phần xấu hổ" khi áp dụng, nhưng vẫn làm vì lợi ích của đội bóng.

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