Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Các đội Premier League có thể phải đá 10 người với luật mới

  • Thứ ba, 28/7/2026 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Premier League và các giải chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định mới từ mùa giải 2026/27 nhằm ngăn thủ môn lợi dụng việc điều trị chấn thương để câu giờ.

Premier League có thể áp dụng luật mới để tránh tình trạng giả chấn thương ở thủ môn. Ảnh: Reuters.

Bóng đá Anh chuẩn bị áp dụng một thay đổi đáng chú ý trong luật thi đấu khi Premier League, English Football League (EFL), Women's Super League và National League cùng tham gia thử nghiệm quy định mới liên quan đến thủ môn.

Từ mùa 2023/24, luật buộc cầu thủ (ngoài thủ môn) phải rời sân sau khi được nhân viên y tế chăm sóc đã được áp dụng. Tuy nhiên, thủ môn là trường hợp ngoại lệ và vẫn được phép điều trị ngay trên sân.

Tuy nhiên, theo BBC, điều đó sắp thay đổi. Nguồn tin cho biết Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã quyết định thử nghiệm một cơ chế mới: nếu thủ môn cần được chăm sóc y tế trên sân, đội bóng sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong thời gian một phút. Nếu trong vòng 10 giây, không có cầu thủ nào được chỉ định, đội trưởng sẽ buộc phải rời sân. Trong khoảng thời gian này, đội bóng sẽ thi đấu với 10 người.

Quy định vẫn cần được Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) phê chuẩn trước khi chính thức triển khai. Nếu được thông qua, trận mở màn thử nghiệm có thể diễn ra ngay cuối tuần này ở vòng sơ loại Carabao Cup khi Tranmere tiếp đón Rochdale.

Premier League ảnh 1

Sẽ không còn tình trạng thủ môn cố tình nằm sân để đồng đội và HLV hội ý chiến thuật. Ảnh: Reuters.

Động thái trên xuất phát từ thực trạng ngày càng nhiều thủ môn nằm sân để nhận điều trị, tạo điều kiện cho HLV triệu tập cầu thủ vào đường biên truyền đạt chiến thuật và làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. Tháng 11 năm ngoái, sau khi Gianluigi Donnarumma nằm sân trong trận Manchester City gặp Leeds United, HLV Daniel Farke của Leeds đã chỉ trích việc đối thủ lợi dụng kẽ hở của luật.

Ông cho rằng nếu các đội cố tình tạo ra "chấn thương giả" chỉ để có thêm một cuộc họp chiến thuật thì điều đó đi ngược tinh thần fair-play, dù vẫn nằm trong khuôn khổ luật hiện hành.

Không ít HLV cũng thừa nhận từng sử dụng cách này. Steven Schumacher tiết lộ đây là một "chiêu thức" nhằm cắt đứt đà hưng phấn của đối thủ, trong khi Tom Cleverley thừa nhận bản thân cảm thấy "có phần xấu hổ" khi áp dụng, nhưng vẫn làm vì lợi ích của đội bóng.

PSG hét giá 145 triệu bảng cho ngôi sao World Cup

Nhiều đội bóng Premier League đang đứng trước bài toán khó nếu muốn chiêu mộ Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

25:1517 hôm qua

Bóng đá Nhật Bản tạo kỷ lục tại Premier League

Bóng đá Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới.

47:2827 hôm qua

Sao Premier League 'biến mất' khỏi bóng đá

Tiền vệ Dejan Kulusevski của Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp khi đã 14 tháng liên tiếp không ra sân thi đấu.

09:18 24/7/2026

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Premier League PGMOL IFAB luật mới chấn thương thủ môn

    Đọc tiếp

    Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

    Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

    15 phút trước 07:16 28/7/2026

    0

    Aurelien Tchouameni dường như sẵn sàng gia nhập Manchester United nếu Real Madrid không còn xem anh là nhân tố trong kế hoạch dài hạn.

    Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào?

    Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào?

    41 phút trước 06:50 28/7/2026

    0

    Thắng tuyển Campuchia 5-1 ở trận ra quân, tuyển Indonesia sớm thể hiện sức mạnh tại ASEAN Cup 2026, dù dự giải với đội hình không phải mạnh nhất.

    Zidane ra quyết định với Mbappe

    Zidane ra quyết định với Mbappe

    42 phút trước 06:50 28/7/2026

    0

    Zinedine Zidane tiếp tục đặt niềm tin vào Kylian Mbappe với vai trò đội trưởng tuyển Pháp khi chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý