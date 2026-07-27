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Thể thao

PSG hét giá 145 triệu bảng cho ngôi sao World Cup

  • Thứ hai, 27/7/2026 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều đội bóng Premier League đang đứng trước bài toán khó nếu muốn chiêu mộ Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

PSG "hét giá" Barcola. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, PSG chỉ chấp nhận để tuyển thủ Pháp ra đi nếu nhận đủ 145 triệu bảng, con số sẽ thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới của Premier League.

Liverpool là đội theo dõi Barcola từ mùa hè năm ngoái. Khi đó, mức giá của cầu thủ chạy cánh này chỉ vào khoảng 70 triệu bảng. Tuy nhiên, "The Kop" quyết định không xúc tiến thương vụ nhằm tạo điều kiện cho tài năng trẻ Rio Ngumoha phát triển. Sau một năm, giá trị của Barcola đã tăng vọt, khiến mọi cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn.

Nếu chấp nhận yêu cầu từ PSG, Liverpool sẽ xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Hiện thương vụ đắt giá nhất lịch sử giải đấu vẫn do chính đội chủ sân Anfield thực hiện, khi CLB chi 125 triệu bảng để chiêu mộ Alexander Isak cách đây một năm.

Không chỉ Liverpool, Arsenal và Chelsea cũng theo sát tình hình của Barcola. Tuy nhiên, khoản phí chuyển nhượng khổng lồ mà PSG yêu cầu có thể khiến hai CLB này rút lui.

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Barcola được săn đón. Ảnh: Reuters.

Trước đó, đội bóng nước Pháp được cho là sẵn sàng để Barcola tìm bến đỗ mới khi cầu thủ này không thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát ở những trận đấu lớn. HLV Luis Enrique ưu tiên bộ ba tấn công gồm Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia, khiến cơ hội ra sân của ngôi sao 22 tuổi bị thu hẹp.

Trong bối cảnh mục tiêu hàng đầu Yan Diomande chuẩn bị gia nhập Real Madrid, PSG được cho là sẽ chuyển hướng sang Maghnes Akliouche của Monaco nếu chia tay Barcola.

Dù chỉ ghi 6 bàn và có 6 kiến tạo tại Ligue 1 mùa trước, Barcola vẫn còn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2028. Tại World Cup 2026, anh cũng được HLV Didier Deschamps tin dùng trong màu áo tuyển Pháp.

Nhìn lại Champions League 2025/26 qua những con số Mùa giải 2025/26 tại Châu Âu đã chính thức hạ màn vào đêm 30/5 sau khi PSG đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

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Duy Luân

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