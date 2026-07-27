Raheem Sterling vướng rắc rối pháp lý

Quỹ từ thiện mang tên Raheem Sterling đang bị Ủy ban Từ thiện Anh điều tra vì nhiều năm không nộp báo cáo tài chính đúng hạn.

Sterling liên tục gặp rắc rối ngoài sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Quỹ Raheem Sterling Foundation, tổ chức được cựu tuyển thủ Anh thành lập cách đây 5 năm, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị Ủy ban Từ thiện Anh (Charity Commission) mở cuộc điều tra.

Theo cơ quan quản lý, Raheem Sterling Foundation mới chỉ nộp một bộ báo cáo tài chính kể từ khi thành lập. Quỹ hiện bị đưa vào diện điều tra dành cho các tổ chức nhiều lần không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

Tính đến ngày 23/7, báo cáo tài chính cho năm kết thúc vào 30/6/2023 đã quá hạn tới 814 ngày. Ủy ban Từ thiện Anh cho biết họ đã nhiều lần gửi thư nhắc nhở và cảnh báo cuối cùng tới ban điều hành quỹ nhưng vẫn không nhận được hồ sơ theo quy định. Cơ quan này sẽ xem xét tình trạng hoạt động thực tế của quỹ trong quá trình điều tra. Raheem Sterling cùng mẹ Nadine Clarke là hai trong bốn thành viên sáng lập quỹ.

Tổ chức được giới thiệu với mục tiêu thúc đẩy cơ hội giáo dục, nâng cao khả năng phát triển cho thanh thiếu niên tại Jamaica, Vương quốc Anh và nhiều khu vực khác. Cựu Giám đốc điều hành Manchester City Chris Bird giữ vai trò CEO của quỹ.

Chris Bird thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình. Ông cho biết việc chậm nộp báo cáo xuất phát từ vấn đề sức khỏe và thiếu thời gian, đồng thời khẳng định quỹ "không có gì phải che giấu". Bird cũng cho biết các chương trình hỗ trợ sinh viên vẫn được triển khai bình thường và website của quỹ ngừng hoạt động chỉ vì lỗi kỹ thuật.

Sterling từ chối bình luận thêm. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ tiền đạo 31 tuổi và mẹ không nắm được việc quỹ bị điều tra vì giao toàn bộ hoạt động điều hành cho các cộng sự. Rắc rối này xuất hiện trong bối cảnh sự nghiệp của Sterling tiếp tục gặp nhiều biến động. Anh hiện chưa có CLB mới sau khi chia tay Chelsea và kết thúc quãng thời gian ngắn khoác áo Feyenoord.

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