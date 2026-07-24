Tân binh Premier League tiết lộ chuyển nhượng bằng cách không giống ai

Chủ tịch Hull City, Acun Ilicali, trở thành tâm điểm tại Anh sau khi chọn cách hiếm thấy để cập nhật tình hình chuyển nhượng của đội bóng vừa giành quyền trở lại Premier League.

Hull City giành quyền trở lại Premier League mùa 2026/27. Ảnh: Reuters.

Hull City chuẩn bị tái xuất giải đấu cao nhất nước Anh sau 9 năm vắng bóng. Chính vì vậy, áp lực tăng cường lực lượng dành cho ban lãnh đạo ngày càng lớn.

Hàng loạt tin đồn về các mục tiêu chuyển nhượng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi về kế hoạch của đội bóng.

Thay vì giữ im lặng như thông lệ, Ilicali quyết định công khai mức độ khả thi của từng thương vụ bằng cách đăng hình ảnh kèm quốc kỳ và tỷ lệ phần trăm cơ hội chiêu mộ từng cầu thủ. Cách làm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Trong thông điệp gửi CĐV, doanh nhân người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảm thấy "phiền lòng" trước vô số thông tin sai lệch. Ông khẳng định Hull City đã làm việc liên tục suốt hai tháng qua và tin tưởng CLB sẽ xây dựng được một đội hình đủ sức cạnh tranh tại Premier League.

Bài đăng gây chú ý của chủ tịch Acun Ilicali trên mạng xã hội X.

"Chúng tôi đọc được hàng tá tin đồn chuyển nhượng sai sự thật ở khắp nơi. Chúng tôi cũng thất vọng khi tên tuổi Hull City bị lợi dụng để thu hút sự chú ý. Để hạn chế những suy đoán vô căn cứ, tôi quyết định chia sẻ tình hình chuyển nhượng mới nhất cùng một vài gợi ý", Ilicali viết.

Theo BBC, hai cái tên có khả năng gia nhập Hull City cao nhất cũng dần được hé lộ. Tiền vệ người Nhật Bản Hidemasa Morita, hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Sporting Lisbon, được cho là có tới 99% khả năng cập bến sân MKM. Trong khi đó, thủ môn Hy Lạp Konstantinos Tzolakis của Olympiakos cũng đạt tỷ lệ khoảng 90%.

Động thái khác thường của ông chủ Hull City được xem là cách xoa dịu sự sốt ruột của người hâm mộ, đồng thời giảm bớt những tin đồn thiếu căn cứ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

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