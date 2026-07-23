Đội rớt hạng Premier League giàu to

West Ham đang có một kỳ chuyển nhượng thành công về mặt tài chính nhờ việc bán hai trụ cột Mateus Fernandes và Crysencio Summerville.

Đầu tháng 7, West Ham chấp nhận bán tiền vệ chủ lực Mateus Fernandes cho Tottenham với giá 85 triệu bảng. Đội bóng thành London thu lãi gấp đôi ở thương vụ này khi trước đó chỉ bỏ ra 45 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Không lâu sau đó, West Ham tiếp tục hoàn tất một thương vụ có lợi khác khi bán Crysencio Summerville cho Al Hilal. Đội bóng thành London trước đó chỉ phải chi khoảng 25 triệu bảng để sở hữu cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, nhưng đã bán anh với mức phí gần 70 triệu bảng.

Summerville chia tay West Ham để đến Al Hilal.

Chỉ với hai thương vụ kể trên, West Ham đã thu về tổng cộng khoảng 145 triệu bảng tiền chuyển nhượng, trong khi số tiền đầu tư ban đầu chỉ là 70 triệu bảng.

Theo truyền thông Anh, đây là số tiền đủ để bù đắp khoản hụt thu khoảng 100 triệu bảng do đội bóng phải xuống hạng từ Premier League xuống Championship ở mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, hoạt động bán cầu thủ của West Ham có thể vẫn chưa dừng lại khi những cái tên như Jean-Clair Todibo, Malick Diouf, Jarrod Bowen và Niclas Fullkrug đều nằm trong diện có khả năng ra đi.

Ban lãnh đạo West Ham đặt mục tiêu vô địch Championship mùa tới để giành quyền trở lại Premier League vào năm 2027. Với nguồn thu lớn từ chuyển nhượng, đội bóng thành London được kỳ vọng sẽ mang về những bản hợp đồng phù hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

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