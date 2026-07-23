Liverpool dự chi 60 triệu euro mua sao Nhật Bản

Theo BILD, Liverpool cân nhắc chi 60 triệu euro chiêu mộ Kaishu Sano sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại Bundesliga cũng như World Cup 2026.

Kaishu Sano nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Liverpool đang theo dõi sát sao tuyển thủ Nhật Bản trong bối cảnh giá trị chuyển nhượng của anh liên tục tăng vọt. Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của cầu thủ 25 tuổi tăng thêm 10 triệu euro, chạm mốc 50 triệu euro. Tuy nhiên, phía đội bóng nước Đức tuyên bố chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ con số tối thiểu 60 triệu euro cho trụ cột của mình.

Động thái từ "The Kop" diễn ra sau khi chứng kiến những màn trình diễn tương đối ấn tượng của Sano tại Bundesliga và đặc biệt là chiến dịch World Cup 2026 đầy thành công cùng tuyển Nhật Bản. Giám đốc thể thao Mainz, ông Niko Bungert, thừa nhận phong độ ổn định của anh thu hút sự chú ý đặc biệt từ các đội bóng lớn hàng đầu châu Âu.

Hiện tại, dù Liverpool được cho là sẵn sàng đáp ứng mức phí yêu cầu của Mainz, đôi bên vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào. Các nguồn tin cho biết đại diện Premier League vẫn đang trong quá trình đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra lời đề nghị.

Nếu thương vụ được kích hoạt trong thời gian tới, tuyển thủ Nhật Bản có thể trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá và đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sano được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của "The Kop" ở mùa giải mới.

Cầu thủ Nhật Bản khiến đồng đội thích thú với điệu nhảy Gangnam Style Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.