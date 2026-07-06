Sáng tỏ tương lai Van Dijk tại Liverpool

Nhà báo Fabrizio Romano vừa đập tan tin đồn Virgil van Dijk gia nhập AC Milan, khẳng định trung vệ người Hà Lan vẫn là nhân tố không thể thay thế tại Liverpool.

Trên trang cá nhân, nhà báo người Italy khẳng định hoàn toàn không có cơ sở cho những đồn đoán về việc tuyển thủ Hà Lan sẽ rời sân Anfield để cập bến đại diện Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Lập trường của Liverpool hiện cực kỳ dứt khoát, Van Dijk là nhân vật "bất khả xâm phạm" trong đội hình. Quyết tâm giữ chân trung vệ sinh năm 1991 càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đội bóng vùng Merseyside chia tay hai trụ cột quan trọng Mohamed Salah và Andrew Robertson. Ban lãnh đạo "The Kop" không muốn mất thêm bất kỳ thủ lĩnh nào trong giai đoạn chuyển giao lực lượng quan trọng sắp tới.

Đáng chú ý, Van Dijk có những cuộc thảo luận trực tiếp với tân huấn luyện viên trưởng Andoni Iraola về tương lai của đội bóng. Hậu vệ người Hà Lan được quy hoạch trở thành hạt nhân trung tâm trong kế hoạch của Liverpool, kéo dài ít nhất hết mùa 2026/27.

Hiện tại, phía đội chủ sân Anfield kiên quyết từ chối mọi đề nghị dạm hỏi trung vệ giàu kinh nghiệm người Hà Lan. Anh dự kiến sẽ trở lại tập trung cùng câu lạc bộ trong thời gian tới sau khi "Cơn lốc màu da cam" bất ngờ bị loại ngay vòng 32 đội World Cup 2026.

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