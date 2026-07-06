Đại chiến 2 tỷ euro ở World Cup

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tạo nên một trong những cặp đấu đắt giá nhất vòng 16 đội World Cup 2026.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tạo nên cặp đấu có tổng giá trị hơn 2 tỷ euro.

Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha không chỉ là trận derby bán đảo Iberia. Đây còn là cuộc đối đầu của hai đội tuyển có tổng giá trị đội hình hơn 2 tỷ euro, theo Transfermarkt.

Chỉ Pháp và Anh được định giá cao hơn hai đội sẽ chạm trán tại Arlington. Tây Ban Nha có giá trị 1,22 tỷ euro, trong khi Bồ Đào Nha của HLV Roberto Martinez đạt mốc 1,004 tỷ euro.

Tâm điểm lớn nhất thuộc về Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha được định giá 200 triệu euro, cao nhất trận đấu. Anh vừa giành danh hiệu cầu thủ hay nhất trận gặp Áo, nhưng vẫn cho thấy cảm giác chưa hài lòng vì tin rằng bản thân có thể làm tốt hơn.

Đối thủ trực tiếp của Lamine là Nuno Mendes, hậu vệ trái được đánh giá rất cao của Bồ Đào Nha. Cầu thủ thuộc biên chế PSG từng vô hiệu hóa Lamine ở chung kết Nations League tại Munich và tiếp tục có màn so tài đáng chú ý với tài năng trẻ này trong trận Barcelona gặp PSG mùa trước.

Tuyến giữa cũng hứa hẹn là điểm nóng. Pedri, nhạc trưởng của Tây Ban Nha, được định giá 150 triệu euro. Bên kia chiến tuyến, Vitinha và Joao Neves cùng đạt mức 140 triệu euro. Đây là nơi trận đấu có thể được định đoạt, khi cả hai đội đều sở hữu những tiền vệ có khả năng kiểm soát nhịp chơi rất cao.

Lamine Yamal đối đầu Nuno Mendes là một trong những điểm nóng của trận đấu.

Tây Ban Nha còn có Pau Cubarsi, trung vệ được định giá 80 triệu euro sau mùa giải bứt phá. Phía Bồ Đào Nha, Ruben Dias mang đến kinh nghiệm và sự chắc chắn ở hàng thủ, với giá trị khoảng 55 triệu euro.

Ngay cả vị trí thủ môn cũng cho thấy chiều sâu đáng nể. Diogo Costa của Bồ Đào Nha được định giá 40 triệu euro. Tây Ban Nha có Joan Garcia và David Raya trên ghế dự bị, trong khi Unai Simon vẫn là lựa chọn chính.

Một chi tiết đáng chú ý là Zubimendi chưa chơi phút nào tại World Cup dù được định giá 75 triệu euro, cao hơn cả Rodri. Tuy nhiên, kinh nghiệm và phong độ đi lên của tiền vệ Man City giúp anh tiếp tục được tin tưởng.

Trên hàng công, Bồ Đào Nha có Pedro Neto và Rafael Leao, lần lượt được định giá 60 triệu euro và 50 triệu euro. Tây Ban Nha có Ferran Torres ở mức 50 triệu euro, trong khi giá trị 25 triệu euro của Mikel Oyarzabal gây không ít tranh luận.

Tại Dallas, sức nóng của trận đấu đã lan ra ngoài sân cỏ. Hàng trăm CĐV có mặt để chờ Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đến khách sạn The Adolphus. Với dàn sao đắt giá, những màn đối đầu cá nhân hấp dẫn và bối cảnh knock-out, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha là một trong những trận đấu đáng xem nhất vòng 16 đội.