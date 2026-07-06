Ronaldo đáp trả nhà báo Brazil trước đại chiến Tây Ban Nha

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 khi có màn đối đáp thẳng thắn với nhà báo Brazil Marcelo Bechler.

Ronaldo trở thành tâm điểm buổi họp báo khi công khai đáp trả nhà báo Brazil Marcelo Bechler trước trận gặp Tây Ban Nha.

Ngay khi buổi họp báo bắt đầu hôm 5/7, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha chủ động chỉ về phía Marcelo Bechler và nói với cán bộ truyền thông: "Hãy để anh ấy đặt câu hỏi. Đúng, chính anh ấy. Anh ấy không thích tôi. Tôi muốn xem anh ấy sẽ hỏi gì".

Được trao cơ hội, Marcelo Bechler đặt câu hỏi: "Điều gì là khó khăn nhất khi thi đấu tại một kỳ World Cup ở tuổi 41?".

Ronaldo không né tránh. Anh đáp: "Khó khăn nhất à? Là nói chuyện với các anh (giới truyền thông). Một số người trong các anh, đặc biệt là những người không thích tôi. Anh là một trong số đó. Tôi biết điều đó. Tôi nhớ rất rõ từng khuôn mặt".

Sau màn đáp trả đầy căng thẳng, siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang chia sẻ về hành trình duy trì đẳng cấp ở tuổi 41.

"Được thi đấu ở tuổi này là một trải nghiệm tuyệt vời. Muốn duy trì ở đẳng cấp cao nhất, bạn phải đánh đổi rất nhiều. Tôi đã làm điều đó trong suốt sự nghiệp. Tôi biết cách thích nghi với từng giai đoạn của tuổi tác và hiểu rằng mình không còn là cầu thủ như trước nữa", Ronaldo chia sẻ.

"Nhưng tôi vẫn ghi bàn. Hy vọng ngày mai tôi sẽ có thêm một bàn thắng. Nếu không phải tôi, thì hãy để một đồng đội làm điều đó. Điều quan trọng nhất là Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha để giành quyền đi tiếp", Ronaldo nói tiếp.

Màn đối đáp giữa Ronaldo và Marcelo Bechler nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây không phải lần đầu tiên nhà báo Brazil đưa ra những bình luận khiến người hâm mộ Ronaldo tranh cãi, và phát biểu của tiền đạo 41 tuổi càng khiến câu chuyện trở thành chủ đề được bàn luận trước trận cầu tâm điểm vòng 16 đội.

Tại World Cup 2026, Ronaldo ghi 3 bàn sau 4 trận cho Bồ Đào Nha. Dù vẫn thể hiện khả năng săn bàn đáng nể ở tuổi 41, anh cũng nhận không ít ý kiến trái chiều khi nhiều chuyên gia cho rằng tầm ảnh hưởng trong lối chơi của đội tuyển không còn lớn như giai đoạn đỉnh cao.

Cuộc chạm trán với Tây Ban Nha vì thế không chỉ quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup 2026, mà còn là cơ hội để Ronaldo chứng minh anh vẫn có thể tạo nên khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.