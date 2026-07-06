Ronaldo chốt kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp

Siêu sao Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu lớn cuối cùng của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội hôm 5/7, siêu sao 41 tuổi nói: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ là lúc tận hưởng từng khoảnh khắc".

Chân sút đang khoác áo Al Nassr cũng đáp trả những nghi ngờ về khả năng tiếp tục thi đấu ở tuổi 41. Anh khẳng định chỉ bản thân mới có quyền quyết định thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia.

"Tôi sẽ giải nghệ khi tôi muốn, chứ không phải khi người khác muốn. Dù đá chính hay ngồi dự bị, tầm ảnh hưởng của tôi với đội bóng vẫn không thay đổi", Ronaldo nhấn mạnh.

Cựu ngôi sao của Manchester United, Real Madrid và Juventus thừa nhận không còn đạt phong độ như thời kỳ đỉnh cao, tuy nhiên bản năng săn bàn vẫn còn nguyên vẹn. Ronaldo cho biết mục tiêu lớn nhất của Bồ Đào Nha là giành quyền đi tiếp, thay vì tập trung vào việc cá nhân anh có ghi bàn hay không.

Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục chứng minh giá trị khi ghi 3 bàn thắng, trong đó có pha lập công trên chấm phạt đền ở chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội và cú đúp vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng.

Nếu ra sân trước Tây Ban Nha, Ronaldo sẽ tiếp tục nối dài kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Đến nay, anh đã có 232 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng, góp công giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 cùng hai chức vô địch UEFA Nations League.

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