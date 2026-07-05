Tranh cãi dữ dội vì lối chơi của Paraguay trước Pháp

Pháp thắng Paraguay 1-0 nhờ quả phạt đền của Kylian Mbappe, nhưng cách chơi của đội bóng Nam Mỹ mới là chủ đề gây tranh luận lớn sau trận.

Pháp vượt qua Paraguay trong trận đấu căng thẳng và nhiều tranh cãi.

Sáng 5/7 tại Philadelphia (Mỹ), Pháp vượt qua Paraguay 1-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền, giúp đội bóng của HLV Didier Deschamps giành quyền đi tiếp sau một trận đấu khó chịu bậc nhất từ đầu giải.

Về tỷ số, đây là chiến thắng tối thiểu của Pháp. Về diễn biến, đó là 90 phút đầy va chạm, gián đoạn và căng thẳng. Paraguay không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng họ khiến một ứng viên vô địch phải trải qua trận đấu nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý.

Sau trận, điều được nhắc đến nhiều không chỉ là bàn thắng của Mbappe, mà là cách Paraguay chọn để đối đầu Pháp. Đội bóng Nam Mỹ bị chỉ trích vì lối chơi thiên về phá nhịp, khiêu khích, câu giờ và tận dụng va chạm để kéo đối thủ khỏi trạng thái kiểm soát quen thuộc.

Thierry Henry, trong vai trò bình luận viên trên Fox, nói ngắn gọn: “Bóng đá đã chiến thắng. Tôi không muốn nói về Paraguay”. Phát biểu ấy phần nào cho thấy sự bức xúc từ phía Pháp sau một trận đấu mà họ nhiều lần bị cuốn vào các pha tranh chấp căng thẳng.

HLV Didier Deschamps cũng không giấu sự khó chịu. Ông cho rằng Paraguay đã dùng “mọi chiêu trò có thể” để gây ức chế cho các cầu thủ áo lam. Điều khiến tranh cãi lớn hơn nằm ở công tác trọng tài: Paraguay không nhận thẻ vàng nào, trong khi Pháp bị phạt ba thẻ ở một trận đấu có cường độ va chạm cao.

Lằn ranh giữa phòng ngự và tiểu xảo

Paraguay không sai khi chọn lối chơi thấp trước Pháp. Với sự chênh lệch lớn về chất lượng đội hình, việc dựng khối 5-4-1, lùi sâu, nhường bóng, chờ phản công hoặc hy vọng vào các tình huống cố định là lựa chọn dễ hiểu. Không đội cửa dưới nào có nghĩa vụ phải chơi đôi công với một ứng viên vô địch.

Bóng đá luôn có chỗ cho những đội biết phòng ngự. Một khối đội hình thấp, cự ly chặt, tranh chấp quyết liệt và tinh thần chịu đựng áp lực cao không phải điều đáng chê. Vấn đề của Paraguay nằm ở phần đi kèm với kế hoạch đó.

Paraguay khiến Pháp trải qua trận đấu khó chịu bậc nhất từ đầu giải.

Theo The Athletic, màn trình diễn của Paraguay không chỉ là phòng ngự kỷ luật. Nó còn xuất hiện những pha ăn vạ, va chạm ngoài bóng, gây sức ép với trọng tài và nhiều tình huống làm trận đấu bị vụn. Thay vì chỉ kéo Pháp vào một thế trận khó, Paraguay còn khiến trận đấu trượt sang ranh giới của tiểu xảo.

Matias Galarza là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều. Cầu thủ này bị cho là đã vung tay với Mbappe trong một tình huống không bóng ở hiệp một. Đến cuối trận, chính Galarza ngã xuống đầy kịch tính sau pha va chạm, dẫn đến việc Michael Olise của Pháp phải nhận thẻ vàng.

Một hình ảnh khác cũng gây chú ý là Gustavo Velazquez cố tác động vào chấm phạt đền trước khi Mbappe thực hiện cú đá. Những chi tiết như vậy khiến nhiều người cho rằng Paraguay đã vượt qua giới hạn của một đội bóng chỉ đơn thuần phòng ngự quyết liệt.

Stuart James của The Athletic nhìn nhận đó là thứ bóng đá “thắng bằng mọi giá”. Theo quan điểm này, Paraguay không chỉ muốn làm khó Pháp bằng tổ chức phòng ngự, mà còn biến trận đấu thành một cuộc đấu tâm lý, nơi những pha tiểu xảo và khiêu khích trở thành một phần trong kế hoạch.

Mbappe và đồng đội phải rất vất vả mới vượt qua được Paraguay.

Đây chính là điểm khiến dư luận chia rẽ. Một đội bóng yếu hơn có quyền đá thấp, đá rắn và kéo trận đấu về nhịp độ có lợi cho mình. Nhưng khi ăn vạ, câu giờ và các hành động ngoài chuyên môn xuất hiện quá nhiều, sự cảm thông dành cho đội cửa dưới dễ dàng biến mất.

Nỗ lực phòng ngự có bị che mờ?

Ở chiều ngược lại, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhìn Paraguay qua những pha gây tranh cãi. Đội bóng Nam Mỹ thực sự đã khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Một tập thể từng ghi 13 bàn trong 4 trận trước đó phải mất gần một giờ mới có cú sút trúng đích đầu tiên tại Philadelphia.

Paraguay duy trì đội hình thấp trong phần lớn thời gian, giữ cự ly đội hình tốt và buộc Pháp phải dứt điểm từ xa. Họ không kiểm soát bóng nhiều, không tạo ra sức ép tấn công liên tục, nhưng lại kiểm soát khá tốt không gian quanh vùng cấm. Với một đội bị đánh giá thấp hơn, đó là nhiệm vụ không dễ.

Nền tảng thể lực, sự tập trung và khả năng chịu áp lực của Paraguay là điều đáng ghi nhận. Dưới sức ép từ dàn cầu thủ chất lượng của Pháp, họ vẫn giữ được cấu trúc phòng ngự, không vỡ trận sớm và kéo đối thủ vào một cuộc chiến kéo dài đến những chi tiết nhỏ nhất.

Lối chơi quyết liệt của Paraguay tạo ra nhiều tranh luận sau trận.

Theo Transfermarkt, đội hình xuất phát của Pháp có giá trị gần gấp 9 lần Paraguay. Đặt trong bối cảnh đó, việc kéo trận đấu đến sát ranh giới của loạt luân lưu có thể được xem là thành công về mặt chiến thuật, nếu chỉ xét riêng khía cạnh phòng ngự.

Thom Harris của The Athletic cho rằng Paraguay đã chơi theo điểm mạnh của họ: thể lực, va chạm, kinh nghiệm và sự lì lợm. Nếu mở trận đấu ra, đội bóng Nam Mỹ có thể để lộ khoảng trống và bị Pháp trừng phạt sớm hơn. Khi không có nhiều cầu thủ đủ khả năng đôi công, lựa chọn thực dụng là điều có thể hiểu được.

Vì vậy, tranh cãi không nằm ở việc Paraguay phòng ngự. Tranh cãi nằm ở phần “bóng tối” đi kèm chiến thuật ấy. Phòng ngự thấp là lựa chọn chiến thuật. Chơi rắn là một phần của bóng đá. Nhưng khi tiểu xảo trở thành điểm nhấn, câu chuyện lập tức chuyển sang hướng khác.

Pháp cuối cùng vẫn có điều họ cần: một khoảnh khắc, một bàn thắng và tấm vé đi tiếp. Mbappe giữ được sự lạnh lùng trên chấm phạt đền, còn Deschamps vượt qua một trận đấu đầy khó chịu.

Paraguay rời giải sau thất bại 0-1, nhưng cách họ rời cuộc chơi mới là điều khiến dư luận bàn tán. Với một số người, đó là nỗ lực thực dụng của đội cửa dưới trước đối thủ mạnh hơn nhiều. Với số khác, đó là màn trình diễn xấu xí, nơi phòng ngự bị che mờ bởi tiểu xảo.