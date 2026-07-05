Mbappe càng tỏa sáng tại World Cup, Mourinho càng lo

Bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Kylian Mbappe đưa Pháp vượt qua Paraguay để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 tiếp tục khẳng định đẳng cấp của ngôi sao 27 tuổi.

Mbappe liên tục ghi bàn.

Tuy nhiên, phía sau màn trình diễn rực sáng ấy lại là một bài toán không hề đơn giản dành cho HLV Jose Mourinho tại Real Madrid: làm thế nào để phát huy tối đa một Mbappe xuất sắc nhưng vẫn giữ được sự cân bằng trong tập thể.

Mbappe liên tiếp xô đổ những cột mốc tại World Cup

Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền vào lưới Paraguay không chỉ đưa tuyển Pháp giành vé vào tứ kết World Cup 2026 mà còn giúp Kylian Mbappe tiếp tục viết lại lịch sử giải đấu. Trong một ngày không cần quá nhiều cơ hội để tỏa sáng, đội trưởng "Les Bleus" vẫn biết cách tạo ra khác biệt và bổ sung thêm hàng loạt kỷ lục vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ.

Pha lập công này giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, cân bằng thành tích với Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đang tạm xếp trên siêu sao Argentina nhờ sở hữu 2 pha kiến tạo, trong khi Messi vẫn chưa có đường chuyền thành bàn nào tại giải, theo FIFA.

Cả hai hiện là những cầu thủ duy nhất ghi ít nhất 7 bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Nếu tiếp tục nổ súng ở trận tứ kết, Mbappe sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử cán mốc 8 bàn thắng ở hai kỳ World Cup, sau khi từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2022 với đúng 8 pha lập công.

Xa hơn, Mbappe có tổng cộng 19 bàn thắng ở các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn của Messi đúng một pha lập công. Với việc ít hơn Messi 12 tuổi thì cơ hội để Mbappe phá kỷ lục của đàn anh là điều có thể thấy trước. Vấn đề chỉ là tại World Cup này hay World Cup sau mà thôi.

CĐV Real Madrid dĩ nhiên là vui khi thấy biểu tượng của họ có thể đè được biểu tượng của Barcelona là Messi. Tuy nhiên, có một người tại Real Madrid lại lo nhiều hơn vui.

Mourinho luôn muốn mọi người phục tùng.

Mourinho khó thở trước khí thế của Mbappe

Trong suốt sự nghiệp cầm quân, Mourinho luôn xây dựng đội bóng dựa trên tính kỷ luật và sự phục tùng chiến thuật. Dù làm việc với rất nhiều siêu sao như Didier Drogba, Frank Lampard, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic hay Samuel Eto’o, chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn yêu cầu mọi cầu thủ phải phục tùng.

Nếu mọi thứ ổn, thì đội bóng thành công. Nếu kiêu binh nổi loạn kiểu Paul Pogba, mọi thứ thành thảm họa.

Mbappe chắc chắn sẽ là hạt nhân trong kế hoạch của Mourinho tại Real Madrid. Khả năng bứt tốc, dứt điểm và tạo đột biến của anh là điều không cần bàn cãi.

Tuy nhiên, điều Mourinho cần không chỉ là một cỗ máy ghi bàn, mà còn là một thủ lĩnh sẵn sàng hy sinh vì hệ thống. Đó lại chính là dấu hỏi lớn nhất.

Mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu cá nhân và mỗi màn trình diễn bùng nổ tại World Cup đều giúp vị thế của Mbappe ngày càng lớn. Khi một cầu thủ liên tục được ca ngợi là ngôi sao số một thế giới, tiếng nói của anh trong đội bóng và truyền thông cũng trở nên có trọng lượng hơn, có thể át cả HLV.

Điều này từng xuất hiện trong thời gian Mbappe khoác áo PSG. Dưới thời Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần cố gắng xây dựng lối chơi tập thể, yêu cầu mọi cầu thủ, kể cả Mbappe, tham gia pressing và tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Tuy nhiên, không ít thời điểm hai bên bất đồng về cách tiếp cận bóng đá.

Cuối cùng, Enrique vẫn không thể hoàn toàn định hình PSG theo ý mình trước khi Mbappe sang Real Madrid.

Mourinho vốn nổi tiếng cứng rắn hơn Enrique. Ông sẵn sàng loại bất kỳ cầu thủ nào nếu cảm thấy người đó không phục vụ hệ thống chung, bất kể danh tiếng lớn đến đâu. Chính vì vậy, việc Mbappe đang ngày càng khẳng định vị thế tại World Cup có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Mbappe có thể trở thành một Didier Drogba, một Samuel Eto’o của Mourinho và cũng có thể trở thành một Paul Pogba nếu Mourinho thất bại. Đó là điều mà có lẽ Chủ tịch Florentino Perez cũng nên lo trước là vừa.

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