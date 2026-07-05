Mbappe cười khẩy trước đòn bẩn của Paraguay

Mbappe bị Paraguay cuốn vào lối chơi đầy tiểu xảo, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh để giúp Pháp vượt qua thời khắc khó khăn nhất và giành chiến thắng 1-0.

Pháp vượt qua trận đấu căng thẳng nhờ sự kiềm chế và bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Paraguay bước vào trận gặp Pháp thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 5/7 với một kế hoạch không khó nhận ra. Họ lùi sâu, phòng ngự bằng số đông, thu hẹp không gian quanh vùng cấm và tìm mọi cách phá nhịp tấn công của đối thủ. Khi có cơ hội, đội bóng Nam Mỹ không ngần ngại dùng va chạm, tiểu xảo và những pha bóng khó chịu để khiến Pháp mất bình tĩnh.

Paraguay chọn cách đánh vào sự kiên nhẫn

Đây không chỉ là một trận đấu về chiến thuật. Nó còn là cuộc kiểm tra bản lĩnh của đội bóng được đánh giá cao hơn.

Pháp sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến, nhưng trước khối phòng ngự dày đặc của Paraguay, những pha lên bóng quen thuộc không còn trơn tru. Mỗi đường chuyền, mỗi pha rê dắt và mỗi nhịp tăng tốc đều bị kéo chậm lại bởi những cú tắc bóng, những pha áp sát và các tình huống gây ức chế.

Mbappe là người bị nhắm đến rõ nhất. Paraguay hiểu rằng nếu khiến đội trưởng tuyển Pháp nổi nóng, họ có thể làm trận đấu lệch khỏi quỹ đạo chuyên môn.

Andres Cubas phạm lỗi từ phía sau với Mbappe trong hiệp một, khiến hai cầu thủ đẩy ngực nhau và kéo theo một màn xô xát. Không lâu sau, Matias Galarza tiếp tục khiến Mbappe nằm sân trong một tình huống không bóng, khi Ousmane Dembele đang bứt lên bên cánh phải.

Những pha bóng ấy cho thấy Paraguay không chỉ muốn phòng ngự. Họ muốn chạm vào tâm lý của Mbappe, muốn biến sự khó chịu thành vũ khí và buộc Pháp phải phản ứng theo cách bất lợi. Một đội bóng thiếu kinh nghiệm trong những trận đấu căng như thế có thể đã bị cuốn vào cơn giận, nhưng Pháp không để điều đó xảy ra.

Paraguay nhiều lần dùng va chạm và tiểu xảo để khiến Mbappe mất bình tĩnh.

Mbappe cũng không đi theo kịch bản mà Paraguay mong muốn. Anh bị phạm lỗi, bị kéo khỏi nhịp chơi và liên tục phải đối mặt với những pha xử lý sát ranh giới luật lệ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Nụ cười của Mbappe trong những thời điểm ấy giống một lời đáp trả kín đáo. Anh biết đối thủ đang làm gì, nhưng không trao cho họ cảm giác đã thành công.

Đẳng cấp nằm ở cách Mbappe đáp trả

Pháp chỉ thật sự tìm được lối ra khi Desire Doue tạo ra khác biệt. Cầu thủ này rê bóng vào vùng cấm giữa vòng vây của ba cầu thủ Paraguay, trước khi bị phạm lỗi và mang về quả phạt đền quyết định sau khi VAR can thiệp. Đó là khoảnh khắc Pháp cần nhất, bởi trận đấu đã bị kéo vào thế bế tắc quá lâu.

Ngay cả trước quả phạt đền, Paraguay vẫn tiếp tục gây nhiễu. Gustavo Velazquez cố tình làm xước điểm đá, một hành động nhỏ nhưng phản ánh đúng tinh thần của cả trận.

Paraguay muốn phá nhịp đến tận giây cuối, muốn Mbappe dao động và muốn biến cú sút ấy thành một bài kiểm tra thần kinh hơn là một tình huống chuyên môn thông thường.

Mbappe bước lên trong bầu không khí đó với sự lạnh lùng quen thuộc. Anh đưa bóng qua Orlando Gill, mở tỷ số cho Pháp và khiến mọi tiểu xảo trước đó trở nên vô nghĩa. Cú đá ấy không chỉ phá vỡ thế trận phòng ngự của Paraguay, mà còn khép lại cuộc đấu tâm lý mà đối thủ đã cố dựng lên từ đầu trận.

Mbappe mỉm cười sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định cho tuyển Pháp.

Điều đáng nhớ hơn cả là nụ cười sau đó của Mbappe. Anh không cần lao vào tranh cãi, không cần đáp trả bằng va chạm và cũng không cần biến mình thành một phần của sự hỗn loạn. Mbappe chỉ ghi bàn, mỉm cười và để Paraguay hiểu rằng họ đã thất bại ở đúng nơi họ muốn thắng nhất: tinh thần.

Với Didier Deschamps, trận đấu này gợi lại ký ức năm 1998, khi Pháp cũng gặp Paraguay ở vòng knock-out World Cup. Đó là trận đấu bí bách, căng thẳng và đầy ức chế, nơi "Les Bleus" phải chờ đến hiệp phụ mới được giải thoát bằng bàn thắng vàng của Laurent Blanc.

Lần này, Pháp có nhiều lựa chọn tấn công hơn, nhiều tốc độ hơn và chiều sâu đội hình tốt hơn, nhưng bài toán cũ vẫn trở lại: làm sao vượt qua một đối thủ quyết tâm kéo trận đấu vào sự ngột ngạt.

Pháp vượt qua bằng sự kiềm chế. Doue mang về quả phạt đền, Mbappe kết thúc tình huống, còn Deschamps lặng lẽ chứng kiến đội bóng của mình tìm được lối ra như cách ông từng trải qua gần ba thập kỷ trước. Đây không phải trận đấu đẹp nhất của Pháp, nhưng là trận đấu cho thấy họ đủ tỉnh táo để sống sót trước một kiểu thử thách rất khó chịu.

Trong những trận knock-out, đẳng cấp không chỉ nằm ở tốc độ hay kỹ thuật. Đẳng cấp còn nằm ở khả năng chịu va chạm, nuốt sự bực bội và chọn đúng thời điểm để ra đòn. Mbappe làm được tất cả trong một trận đấu mà Paraguay cố biến bóng đá thành cuộc đấu của sự khiêu khích.

Paraguay kéo trận đấu xuống vùng xấu xí, nơi tiểu xảo và va chạm được dùng để che mờ khác biệt chuyên môn. Mbappe không né tránh vùng đó, nhưng cũng không để mình bị mắc kẹt trong đó. Anh bước qua bằng bản lĩnh, bằng cú sút quyết định và bằng nụ cười của người biết mình đã thắng cả trận đấu lẫn cuộc đấu tâm lý.