Hai tình huống cầu thủ Paraguay 'đấu võ' với Mbappe

Hai pha phạm lỗi với Kylian Mbappe khiến Paraguay bị CĐM và bình luận viên BBC chỉ trích dữ dội, thậm chí bị ví như đang "đấu võ" thay vì chơi bóng.

Tình huống cầu thủ Paraguay đạp vào chân Mbappe.

Trên mạng xã hội, nhiều fan bóng đá đồng loạt chỉ trích lối chơi quyết liệt quá mức của Paraguay trong trận thua 0-1 trước Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2026, cho rằng đội bóng Nam Mỹ may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ sau hai pha phạm lỗi với đội trưởng Kylian Mbappe.

Trận đấu diễn ra trên sân ở Philadelphia (Mỹ) trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ngay từ những phút đầu, Mbappe liên tục trở thành mục tiêu của các pha vào bóng và va chạm từ phía cầu thủ Paraguay. Sau trận đấu, các tình huống này được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút ý kiến chỉ trích.

Tình huống đầu tiên là vào cuối hiệp một khi tiền đạo người Pháp ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn sau một tình huống không bóng.

Khi Mbappe tăng tốc tham gia đợt tấn công của tuyển Pháp, tiền vệ Matias Galarza bất ngờ vung tay về phía đối thủ. Cầu thủ Paraguay va trúng Mbappe khiến đội trưởng tuyển Pháp ôm người nằm sân. Các pha quay chậm cho thấy cú va chạm dường như trúng vào tay hoặc phần thân của Mbappe.

Bình luận viên BBC cho rằng Galarza phải nhận thẻ vì tình huống này.

"Tôi tưởng mình đang xem MMA (võ thuật tổng hợp)", một người bình luận. "Họ đấu võ chứ không phải chơi bóng", người khác viết.

Phân tích trên sóng BBC, người dẫn chương trình Mark Chapman nhận định: "Đó là một chiếc thẻ vàng. Tôi biết Mbappe có phản ứng hơi quá, nhưng Galarza đã chủ động chặt người".

Tuy nhiên, cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart cho rằng mức phạt có thể còn nặng hơn. "Đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ", Hart nói.

Không chỉ dừng lại ở đó, trận đấu tiếp tục nóng lên ở phút 78 với một tình huống khác gây tranh cãi.

Sau khi bị Mbappe phạm lỗi và ngã xuống sân, hậu vệ phải Juan Jose Caceres được cho là đã cố tình đá ngược về phía tiền đạo người Pháp, để gầm giày trúng vào ống đồng đối thủ.

Bình luận viên Steve Wilson tỏ ra khó hiểu khi trọng tài Ilgiz Tantashev không phát hiện pha bóng này, đồng thời tình huống cũng không dẫn đến bất kỳ sự can thiệp nào từ VAR.

"Làm sao tình huống đó lại không bị phát hiện? Tôi thực sự không hiểu nổi", Wilson nói trên sóng BBC.

Ông còn liên hệ với tình huống nổi tiếng tại World Cup 1998, khi cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham bị truất quyền thi đấu sau cú đá trả đũa nhằm vào Diego Simeone trong trận gặp Argentina.

"David Beckham đã bị đuổi khỏi sân vì một tình huống như vậy ở World Cup 1998", Wilson nhấn mạnh.

Cựu hậu vệ tuyển Anh Stephen Warnock cũng chỉ trích lối chơi của Paraguay. "Có sự khác biệt giữa chơi quyết liệt và chơi thiếu công bằng. Paraguay đang cố làm chấn thương cầu thủ đối phương, điều đó là không thể chấp nhận được", Warnock nhận xét.

Bất chấp những tranh cãi về công tác điều khiển trận đấu, tuyển Pháp vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Có thêm một pha lập công trong trận này, Mbappe đã ghi được 7 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, tạm thời dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu.