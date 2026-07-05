Nữ MC 'đổi vận' nhờ World Cup 2022, giờ ra sao?

Tại World Cup năm nay, Gwak không còn tham gia tác nghiệp song vẫn thường xuyên theo dõi các trận cầu, đặc biệt là của đội tuyển Hàn Quốc. Đầu tháng 5, cô cũng chia sẻ lại bức ảnh tác nghiệp 4 năm trước, bày tỏ: "Đã 4 năm kể từ World Cup rồi sao! Không biết là do Covid-19 hay cúm, nhưng tôi nhớ mình bị ốm gần như suốt giải. Đó cũng là khoảng thời gian ngắn nhất trong đời mà tôi đi xem bóng đá trực tiếp nhiều đến vậy".