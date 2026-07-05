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Đời sống

Nữ MC 'đổi vận' nhờ World Cup 2022, giờ ra sao?

  • Chủ nhật, 5/7/2026 07:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từng gây chú ý khi tác nghiệp tại Qatar, Gwak Min Seon hiện có hôn nhân ngọt ngào bên cầu thủ kém 7 tuổi và vẫn theo đuổi sự nghiệp MC thể thao.

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Trong số những người đẹp nổi tiếng nhờ World Cup 2022, Gwak Min Seon (sinh năm 1992) là cái tên để lại nhiều ấn tượng với dân mạng nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Thời điểm đó, cô đến Qatar cùng kênh SBS Sports để thực hiện các bản tin tường thuật không khí trong và ngoài sân vận động.
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Trên trang cá nhân, Gwak nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi đông đảo qua loạt ảnh check-in ở các trận đấu. Cũng nhờ ngoại hình nổi bật, cô được nhiều cổ động viên Hàn Quốc và quốc tế xin chụp ảnh chung khi tác nghiệp.

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Nữ MC từng chia sẻ cô quan tâm bóng đá kể từ sau khi theo dõi World Cup 2002. Cô dành nhiều sự yêu thích cho Tottenham Hotspur - đội bóng ngôi sao Son Heung-min thi đấu. Ngoài ra, bóng rổ, bóng chày cũng là môn thể thao cô yêu thích.
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Kết thúc World Cup, Gwak trở về nước tiếp tục gắn bó với công việc MC thể thao. Sau nhiều năm làm việc, cô cũng là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện, đặc biệt là các giải thể thao điện tử. Bên cạnh đó, cô cũng xây dựng hình ảnh KOL với 250.000 người theo dõi tài khoản Instagram.

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Năm 2024, nữ MC từng khiến nhiều người lo lắng vì bị pháo điện bắn trúng mắt khi đang dẫn chương trình PUBG Mobile Esports Pro Series Korea. Công ty quản lý cho biết sự cố khiến thị lực và vùng mặt của cô bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. May mắn là không lâu sau đó, cô lên tiếng trấn an người hâm mộ, cho biết vết thương đã được xử lý và trong quá trình hồi phục tốt.
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Tại World Cup năm nay, Gwak không còn tham gia tác nghiệp song vẫn thường xuyên theo dõi các trận cầu, đặc biệt là của đội tuyển Hàn Quốc. Đầu tháng 5, cô cũng chia sẻ lại bức ảnh tác nghiệp 4 năm trước, bày tỏ: "Đã 4 năm kể từ World Cup rồi sao! Không biết là do Covid-19 hay cúm, nhưng tôi nhớ mình bị ốm gần như suốt giải. Đó cũng là khoảng thời gian ngắn nhất trong đời mà tôi đi xem bóng đá trực tiếp nhiều đến vậy".
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Nữ MC về chung một nhà với bạn trai kém 7 tuổi, cầu thủ Song Min Kyu, vào tháng 12/2025. Song từng khoác áo U23 Hàn Quốc, sau đó được gọi lên đội tuyển quốc gia và góp mặt trong danh sách dự World Cup 2022 nhưng không ra sân thi đấu. Tháng 3 vừa qua, anh gia nhập bến đỗ mới là FC Seoul.

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Sau 4 năm nổi tiếng, Gwak được nhiều người nhận xét không thay đổi nhiều, vẫn duy trì vẻ tươi trẻ và ngọt ngào. Cô thậm chí có fan club riêng và tổ chức gặp gỡ, ký tặng người hâm mộ lần đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua.

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Ảnh: @minsniluv/Instagram

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