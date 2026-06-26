Hot girl Lào sau 7 năm ở Việt Nam

Thời gian học tập, sinh sống nhiều năm giúp Maysaa Phanthabouasy làm quen với nhiều điều trong văn hóa, ẩm thực ở Việt Nam, nơi cô giờ xem như ngôi nhà thứ hai.

Maysaa Phanthabouasy có thời gian 7 năm học tập, sinh sống ở Việt Nam.

"Vậy là mình đã đi hết một chặng đường 7 năm ở Việt Nam rồi".

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001) sau khi hoàn thành buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) hôm 20/6 với kết quả như mong đợi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô gái Lào nói 7 năm không phải quãng thời gian ngắn, nhất là với một du học sinh sống xa gia đình. Cô thấy vui, nhẹ nhõm nhưng cũng có chút nghẹn ngào.

"Vì hành trình này có rất nhiều kỷ niệm, khó khăn và cả sự trưởng thành của tôi", cô bày tỏ.

Du học sinh Lào ở Việt Nam

Maysaa bắt đầu hành trình học tập tại Việt Nam khi là sinh viên khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Sau đó, cô trúng học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Khác hẳn với vẻ tự tin, năng động như hiện tại, Maysaa ngày mới sang Việt Nam là cô gái nhút nhát, nhưng đầy tò mò và háo hức.

Maysaa trong ngày bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ.

"Điều khiến tôi bỡ ngỡ nhất là ngôn ngữ và tốc độ sống, mọi thứ ở đây xảy ra khá nhanh. Thời gian đầu, tôi khá sốc văn hóa vì mọi thứ khác với cuộc sống của tôi ở Lào", cô nhớ lại.

Đặc biệt, cô từng lạ lẫm khi thấy nhiều người Việt có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng hay nhăn mặt khi lần đầu thử mắm tôm. Nhưng hiện giờ, việc bắt đầu ngày mới bằng cốc cà phê đã trở thành thói quen và "đi ăn bún đậu hay chả cá mà thiếu mắm tôm là không chịu được".

Cùng với hòa nhập văn hóa, Maysaa cũng nhanh chóng nâng cao khả năng tiếng Việt - điều cô khiến nhiều người địa phương ấn tượng bởi khả năng nói chuyện lưu loát và phát âm chuẩn. Với cô, bí quyết lớn nhất là không sợ sai, luyện tập hàng ngày qua việc xem tivi, nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè người Việt.

"Quan trọng nhất là phải dùng ngôn ngữ đó trong đời sống hàng ngày. Bây giờ tôi còn biết cả 'teencode' (ngôn ngữ, ký hiệu do giới trẻ sáng tạo để giao tiếp trên mạng xã hội)", cô nói.

Maysaa học được cách ăn mắm tôm, quen với cà phê khi ở Việt Nam.

Trong những năm ở Việt Nam, giai đoạn áp lực nhất với Maysaa là khi chuyển từ đại học lên thạc sĩ bởi áp lực học tập, định hướng tương lai và nhiều áp lực cá nhân đến cùng lúc. Thời gian đó, cô cũng phải chuyển nơi ở từ Quảng Ninh về Hà Nội, khiến cô "sốc thêm lần nữa" vì thủ đô quá đông đúc.

Có nhiều lúc căng thẳng, nhớ nhà, cô gái sinh năm 2001 cũng từng nghĩ đến việc quay về Lào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời khi gặp áp lực, chứ cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

"Quãng thời gian ở Việt Nam giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi độc lập, tự tin hơn và học được cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sống xa nhà cũng khiến tôi học được cách tự giải quyết vấn đề và mạnh mẽ hơn trước khó khăn", cô chia sẻ.

"Không ngại làm dâu Việt Nam"

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, Maysaa chưa có kế hoạch học tập mới mà trước mắt muốn tập trung vào công việc và những dự án cá nhân. Tuy nhiên, điều chắc chắn là cô gái Lào vẫn muốn gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

Nhờ vẻ ngoài sáng và khả năng giao tiếp tốt, Maysaa thời gian qua cũng trở thành cái tên được nhiều dân mạng Việt biết tới, hiện sở hữu 1,4 triệu người theo dõi trang cá nhân.

Thời điểm diễn ra sự kiện A70, A50 rồi A80, nhiều người theo dõi mạng xã hội đã quen với hình ảnh cô gái Lào cùng mọi người xếp hàng xem diễu binh, chia sẻ các clip giao lưu với quân nhân Lào và Việt Nam.

Maysaa là hot girl Lào được nhiều người biết đến trên mạng xã hội Việt.

"Những sự kiện đó để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, không biết trong tương lai tôi có còn dịp để chứng kiến điều ý nghĩa tương tự. Đặc biệt khi quân nhân Lào sang Việt Nam diễu binh, sự chào đón nồng hậu của mọi người khiến tôi cảm nhận được câu nói: 'Việt Nam - Lào là anh em'", cô bày tỏ.

Cũng nhờ mạng xã hội, Maysaa có nhiều cơ hội để kết nối với mọi người, chia sẻ câu chuyện và lan tỏa những điều tích cực. Song mặt khác, việc được nhiều người quan tâm cũng tạo áp lực, bởi khiến cô đôi khi phải chú ý hơn đến hình ảnh và lời nói của bản thân.

"Dù thế nào, sau 7 năm, Việt Nam với tôi không còn là nơi xa lạ mà giống như quê hương thứ hai. Tôi có bạn bè, thầy cô, công việc và rất nhiều kỷ niệm ở đây. Việt Nam đã cho tôi rất nhiều cơ hội để trưởng thành", cô nói.

Về chuyện tình cảm, Maysaa tiết lộ chưa có người yêu. Với cô, tình yêu không quan trọng quốc tịch mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành.

"Nếu có nhân duyên phù hợp, tôi chắc chắn không ngại làm dâu Việt Nam", cô hóm hỉnh.