Đến làm tóc miễn phí, cô gái cưới luôn chủ salon người Hàn hơn 10 tuổi

Vừa hẹn hò không lâu, ngay trong lần đầu về thăm nhà Linh, Seung Ree khiến gia đình bạn gái sốc khi bày tỏ: "Con muốn kết hôn".

Phạm Linh và Yang Seung Ree quen biết khi cô tới salon anh làm tóc năm 2020.

Năm 2020, sau khi chia tay mối tình 3 năm, Phạm Linh (sinh năm 1997) lướt mạng xã hội để tìm salon làm tóc ở Hà Nội. Cô vô tình bắt gặp tiệm của Yang Seung Ree (sinh năm 1987) và bấm theo dõi để cân nhắc thêm.

Không ngờ ngay sau đó, Seung Ree "follow" lại cô gái Việt. Ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn của Linh, anh trực tiếp gửi tin nhắn: "Bạn có muốn làm mẫu tóc cho salon chúng tôi không? Tôi sẽ làm miễn phí cho bạn".

Sau khi kiểm tra độ uy tín và thấy hứng thú, Linh nhận lời. Đó cũng là lần đầu cô gặp chàng trai Seoul hơn 10 tuổi, người cô không ngờ tới rằng chỉ ít lâu sau sẽ trở thành chồng mình.

Hỏi cưới sau 1 tháng yêu

Sau khi làm tóc, Seung Ree tiếp tục mạnh dạn hỏi Linh: "Tối nay bạn có bận không? Có muốn ăn tối cùng nhau không?".

"Lúc đó, tôi đồng ý vì nghĩ bản thân vừa được làm tóc miễn phí, nên muốn mời lại anh một bữa cơm cho phải phép", Linh kể với Tri Thức - Znews.

Trong cuộc hẹn đầu tiên, cả hai cũng biết thêm nhiều thông tin về đối phương như tuổi tác, nghề nghiệp đồng thời quyết định giữ liên lạc. Sau lần đó, Seung Ree thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Linh và hẹn lần gặp tiếp theo.

Cặp đôi đăng ký kết hôn từ năm 2020 song tới năm 2025 mới tổ chức đám cưới.

Cô gái Việt cũng dành nhiều thiện cảm cho chàng trai Hàn nhã nhặn, hiền lành. Cả hai giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Hàn, tiếng Việt của Seung Ree chỉ ở mức cơ bản.

Sau 3 tuần tìm hiểu, cặp đôi chính thức hẹn hò. Linh nhớ mãi khi mới yêu khoảng 1 tháng, cô nói với bạn trai sẽ về quê thăm bố mẹ. Không ngờ, anh nhất quyết đòi đi cùng.

"Trong bữa cơm đầu tiên gặp mặt, anh nói với bố mẹ tôi bằng tiếng Việt: 'Con muốn kết hôn' khiến bố mẹ và cả tôi rất sốc", Linh kể.

Ban đầu, Linh nghĩ rằng Seung Ree nói đùa nhưng sau lần gặp bố mẹ cô, anh vẫn đề cập chuyện này thêm vài lần đồng thời bày tỏ thái độ nghiêm túc. Tuy nhiên, Linh vẫn muốn có thêm thời gian tìm hiểu.

"Bố mẹ cũng khuyên tôi không nên vội vàng vì đây là chuyện trọng đại. Thậm chí, bạn bè tôi khi đó còn dặn tôi cẩn thận, sợ anh là lừa đảo vì sao mà gấp quá", cô nhớ lại.

Hẹn hò thêm khoảng 3 tháng, cảm nhận được sự chân thành của chàng trai Hàn Quốc và sự phù hợp của cả hai, Linh quyết định tin vào cảm xúc của bản thân và bước vào hôn nhân.

Với Linh, nửa kia không phải là người lãng mạn, luôn thể hiện mọi thứ qua hành động. Một lần, cô nói đùa: "Nhà cửa còn chưa ổn định, kết hôn sao được", thì 2 tuần sau đó, Seung Ree quyết định mua nhà ở Hà Nội để cả hai ổn định trong tương lai.

"Tôi nghĩ thời gian quen nhau dài hay ngắn không phải yếu tố quyết định tất cả, quan trọng là cách hai người đối xử với nhau và có cùng mong muốn xây dựng gia đình hay không", cô bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc

Vì thời điểm quyết định kết hôn dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, vợ chồng Linh đăng ký kết hôn trước, chờ tổ chức đám cưới sau. Đến năm 2022, Linh mới có thể sang Hàn Quốc, lần đầu gặp mặt gia đình chồng.

Trái với sự lo lắng ban đầu, cô gái Việt nhanh chóng "thở phào" khi mọi người tiếp đón cô bằng sự thân thiện, ấm áp. Mẹ chồng thậm chí học nấu phở vì sợ cô không ăn quen món Hàn.

Đến năm 2025, Linh và Seung Ree chính thức tổ chức đám cưới sau 5 năm về chung nhà. Một trong những điều đặc biệt khiến cặp đôi hạnh phúc hơn cả là hôn lễ có sự hiện diện, chứng kiến của cô con gái đầu lòng, khi đó 3 tuổi.

Cặp vợ chồng hiện có một cô con gái đầu lòng.

Nhìn lại 6 năm bên nhau, Linh chia sẻ từ hai người xa lạ, khác nhau quốc tịch và cả văn hóa, việc hòa hợp 100% khi cùng chung sống là điều không thể. Cả hai đều trải qua các cung bậc cảm xúc, những lần cãi vã song điều quan trọng là vẫn tôn trọng lẫn nhau, tìm cách thấu hiểu. Vì vậy, cô chưa bao giờ hối hận về quyết định kết hôn sau 4 tháng tìm hiểu.

Với những khác biệt trong văn hóa, ẩm thực, cả hai theo thời gian cũng đã tìm được những biện pháp giải quyết. Ví dụ, Linh thường quen ăn sáng nhanh gọn, thường là các món mua ngoài như bánh mì, bún phở bởi sự tiện nghi ở Việt Nam, trong khi chồng thích ăn cơm, đầy đủ món từ bữa sáng.

Bên cạnh đó, Linh luôn mê món Việt truyền thống còn chồng cũng là fan của ẩm thực Hàn. Do vậy, hai vợ chồng sẽ phân chia ai thích ăn món gì sẽ tự nấu, tạo nên mâm cơm đa văn hóa.

Hiện, gia đình nhỏ sinh sống tại Hà Nội. Ngoài salon của Seung Ree, Linh có công việc kinh doanh riêng.

"Điều mình trân trọng nhất ở chồng là sự chân thành, luôn hướng về gia đình. Ở với nhau 6 năm, chưa một lần anh ra ngoài đi chơi một mình. Mọi thứ anh làm khiến tôi cảm nhận anh chỉ dành cho vợ và con gái", cô nói.