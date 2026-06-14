Gia đình lái ôtô rong ruổi 9 ngày, ngỡ ngàng vì chỉ tốn 20 triệu

Chuẩn bị hành lý đúng một tiếng trước giờ xuất phát, gia đình nhỏ của Quỳnh Nga (Bắc Ninh) hoàn thành hành trình dài gần 2.200 km, tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Gia đình Quỳnh Nga hoàn thành chuyến đi 9 ngày 9 đêm bằng ôtô vào tháng 5.

Đầu tháng 5, Quỳnh Nga (29 tuổi, Bắc Ninh) cùng chồng và con trai thực hiện chuyến đi chơi bằng ôtô kéo dài 9 ngày 9 đêm, sau nhiều năm chỉ dám nghĩ về điều đó như một “giấc mơ tuổi 20”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nga cho biết gia đình cô khởi hành với tâm thế khá nhẹ nhàng: không đặt nặng việc phải check-in đủ điểm nổi tiếng, không cố kiểm soát mọi thứ và cũng không chuẩn bị quá nhiều đồ đạc trước chuyến đi.

“Gia đình tôi chuẩn bị hành lý trước lúc đi khoảng một tiếng”, cô kể.

Sử dụng ôtô cá nhân, gia đình 3 người đi qua nhiều tỉnh, thành miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị... Không vội vã chạy theo lịch trình, cả nhà chọn cách đi thật chậm, thấy đẹp thì rẽ vào, mệt thì nghỉ và thích thì ở lại lâu hơn dự định.

Điều khiến Nga bất ngờ sau chuyến đi là tổng chi phí chỉ khoảng 20 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với ngân sách dự kiến.

Hành trình 2.198 km

Quỳnh Nga hiện làm trong lĩnh vực tài chính và giáo dục. Cô ấp ủ giấc mơ lái ôtô xuyên Việt từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, phải đến khi mọi thứ đủ đầy, từ thời gian, tài chính, sức khỏe đến việc con đủ lớn, cô mới quyết định lên đường.

Hành trình của gia đình nhỏ bắt đầu từ Bắc Ninh. Gần 2.200 km là một vòng ôm trọn vẹn dải đất miền Trung. Lượt đi, họ thong thong từ Bắc Ninh qua Thanh Hóa, Nghệ An, chạm vào xứ Huế rồi dừng chân tại Quảng Nam cũ. Chiều về, cả nhà ghé vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, qua Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nam Định rồi trở về nhà.

Họ linh hoạt chọn cao tốc khi cần di chuyển nhanh và rẽ vào quốc lộ lúc muốn ngắm nhìn cuộc sống trên dọc đường. Đến mỗi tỉnh thành, chiếc ôtô lại được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho xe máy, xe đạp thuê để cả nhà len lỏi vào từng ngõ ngách khám phá bản địa.

Dọc hành trình dài 2.198 km, điều gia đình Nga nhớ nhiều nhất không phải những điểm check-in nổi tiếng hay các bức ảnh đẹp mang về, mà là những khoảnh khắc rất vụn vặt trên đường đi.

Có hôm, trong lúc di chuyển trên quốc lộ, cả gia đình tình cờ bắt gặp một bãi biển xanh bên đường và quyết định ghé vào dù nơi đó không hề có trong kế hoạch. Họ dành nhiều giờ trên bãi cát để vui chơi, ăn uống và tận hưởng vẻ đẹp hoàng hôn buông xuống trước khi tiếp tục hành trình. Cũng có ngày cả nhà dự định chỉ chạy một đoạn ngắn rồi nghỉ, nhưng vì mọi người vẫn khỏe nên lại quyết định đi thêm vài chục cây số nữa.

Vợ chồng Quỳnh Nga không đi theo lịch trình cố định mà tự do khám phá. Mỗi điểm dừng là một trải nghiệm nhỏ ngẫu hứng.

Nếu thấy một quán ăn đông người địa phương, cả nhà Nga sẽ ghé vào thử. Nếu ngang qua đoạn đường đẹp, họ sẵn sàng dừng xe lâu hơn dự định chỉ để chụp vài bức ảnh hoặc ngồi nghỉ nhìn ngắm cảnh vật.

“Việc không cố ‘chạy deadline du lịch’ khiến hành trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, Nga nói.

Sau mỗi ngày di chuyển, khi đã chọn được điểm dừng chân, cả nhà mới mở điện thoại tìm một homestay hoặc villa phù hợp qua các ứng dụng đặt phòng và danh sách địa chỉ đã lưu từ trước trên Google Maps.

Chính cách đi "thuận theo hành trình" ấy đã mang đến nhiều trải nghiệm bất ngờ. Nga kể có lần, cả gia đình nghỉ tại một homestay nhỏ với chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi đêm, song, chủ nhà nhiệt tình giới thiệu tất cả quán ăn người địa phương thường lui tới, các góc ngắm hoàng hôn đẹp và cả những địa điểm ít khách du lịch biết đến. Nhờ vậy, mỗi điểm dừng chân không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài mà còn trở thành cơ hội để cả nhà khám phá và cảm nhận nhịp sống bản địa theo cách gần gũi nhất.

“Ở homestay, tôi có cảm giác mình thật sự đang sống ở nơi đó, chứ không chỉ là một du khách ghé qua để check-in”, Nga chia sẻ.

Chi tiêu không áp lực

Trước chuyến đi, Quỳnh Nga dự trù ngân sách khoảng 30 triệu đồng cho cả gia đình vì những lần du lịch trước thường tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng/ngày. Theo cô, chi phí chủ yếu nằm ở phần di chuyển. Tuy nhiên, khi kết thúc hành trình, tổng chi phí chỉ hết khoảng 20 triệu đồng, tương đương trung bình 2 triệu đồng/ngày.

Trong đó, tiền ETC khoảng 820.000 đồng, tiền xăng là 3,2 triệu đồng. Phần lớn ngân sách còn lại được dành cho ăn uống và trải nghiệm.

“Đi trải nghiệm nên ăn và chơi là chính”, cô nói. Nga cho biết bí quyết để không “cháy túi” nằm ở cách chia ngân sách ngay từ đầu. Gia đình cô tách riêng chi phí thành 3 nhóm gồm: di chuyển, lưu trú và ăn uống - vui chơi theo tỷ lệ 25-25-50.

“Mỗi khoản đều có ngân sách riêng nên tiêu khá thoải mái mà không áp lực cân đo đong đếm. Hôm nào vượt quá thì hôm sau tự cân đối lại”, cô chia sẻ.

Gia đình Nga ưu tiên ở homestay hoặc villa đặt qua Airbnb, Agoda với mức giá khoảng 500.000-800.000 đồng/đêm.

Theo Nga, ở homestay giúp cả nhà cảm thấy gắn bó hơn với nơi mình đến. Nhiều chủ nhà còn giới thiệu quán ăn địa phương, điểm vui chơi ít người biết. Một số homestay có sẵn máy giặt, máy sấy nên gia đình giảm được khá nhiều hành lý.

“Trước đây, tôi cũng hay mua đồ trước mỗi chuyến đi nhưng đến nơi lại chẳng dùng hết. Lần này, cả nhà tối giản hết mức để tiện di chuyển và nghỉ ngơi”, cô kể.

Hành trình đi chơi kết thúc, nhưng cảm giác “đi cùng nhau” vẫn còn ở lại rất lâu với gia đình Nga.

Hành lý của gia đình Nga chủ yếu gồm ô, quạt tích điện, thuốc tiêu hóa, siro ho, thuốc nhỏ mắt và kem chống nắng. Người mẹ trẻ thậm chí mang theo máy ảnh nhưng gần như không dùng tới.

“Điện thoại và gậy chụp hình là đủ rồi. Đến mỗi nơi check-in một kiểu xong cả nhà lại đi chơi tiếp”, cô cười.

Suốt 9 ngày 9 đêm, chiếc ôtô nhỏ gần như trở thành không gian sinh hoạt chính của cả gia đình. Trên xe luôn có rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây mua dọc đường, tiếng nhạc mở vừa đủ và những cuộc trò chuyện miên man theo từng cung đường đi qua. Nga cho biết điều cô thích nhất là cảm giác mọi người thật sự có thời gian dành cho nhau. Không ai bị ngắt quãng bởi công việc, lịch học hay những deadline thường ngày.

“Ở nhà nhiều khi mỗi người một việc, nhưng lên đường rồi thì cả ngày chỉ xoay quanh nhau thôi”, cô kể.

Sau chuyến đi, điều gia đình mang về không chỉ là làn da sạm nắng hay hàng chục món đặc sản miền Trung đã thử qua, mà còn là cảm giác nhẹ nhõm khi được sống chậm lại trong một khoảng thời gian đủ dài. Với Nga, đó cũng là lý do cô luôn thích những chuyến roadtrip hơn các kiểu du lịch nghỉ dưỡng thông thường.

“Có thể mọi thứ không hoàn hảo, nhưng cả nhà đã thật sự tận hưởng hành trình này”, cô nói.