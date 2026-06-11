Nhặt được 2 triệu đồng, bé trai có hành động nhận 'mưa lời khen'

Nhặt được số tiền rơi bên đường, Nhật Minh (Hà Nội) đứng chờ người đánh rơi quay lại nhận song không thấy. Em đem về nhà, tiếp tục nhờ gia đình báo tin cho người mất.

Sáng 8/6, trên đường chạy xe máy từ nhà ra chợ, bà Lã Quý (sinh năm 1974, xã Thanh Oai, Hà Nội) đánh rơi 2 triệu đồng, gồm 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng, song không hề phát giác. Đến khi về tới nhà, sờ vào chiếc túi trống không, bà mới hốt hoảng.

"Với thu nhập của tôi, đây không phải là số tiền nhỏ", bà nói với Tri Thức - Znews.

Trở lại con đường cũ với hy vọng mong manh, bà cho rằng bản thân đánh rơi ở gần một siêu thị gần đó, trong một lần rút điện thoại ra khỏi chiếc túi đựng cùng tiền. Nhờ nhân viên siêu thị kiểm tra camera an ninh, tình huống diễn ra đúng như bà Quý đoán.

Đáng chú ý, sau khi bà đi khỏi, một bé trai chạy xe đạp phía sau nhặt được số tiền. Vì không biết của ai, em đứng ở bên đường chờ người đánh rơi quay lại trong khoảng 15 phút trước khi rời đi.

Về nhà, bà Quý đăng video lên mạng xã hội, hy vọng có người quen nhận ra để giúp bà liên lạc với bé trai. May mắn mỉm cười khi vài tiếng sau, chị Phạm Thị Nhàn (sống cùng xã) - mẹ bé - đọc được bài đăng và nhắn tin cho bà. Con chị tên Lã Nhật Minh, học sinh lớp 5.

Nhật Minh đứng chờ người đánh rơi tiền quay lại. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi trao đổi, chị Nhàn cho biết Nhật Minh đang ở nhà ông bà ngoại cách không xa nhà bà Quý, số tiền cũng đang được Minh bảo quản nguyên vẹn. Chiều cùng ngày, do bận việc, bà Quý nhờ một người thân qua nhận lại tiền. Để khen thưởng lòng tốt, bà tặng Minh và em trai sinh đôi mỗi người 100.000 đồng cùng 5 cốc chè bà tự nấu kinh doanh.

"Cháu bé được giáo dục rất tốt và có tấm lòng lương thiện, tốt bụng. Tôi rất ấn tượng trước hành động của cháu và biết ơn cháu cùng gia đình nhiều", bà chia sẻ.

Kể thêm về sự việc, chị Nhàn cho biết ngay khi nhặt được số tiền, Nhật Minh đã gọi báo ngay cho mẹ và xin hướng xử lý. Vì đang đi làm, chị bảo con về nhà trước rồi sẽ đăng tin giúp tìm lại người đánh rơi.

"Không ngờ tôi chưa kịp đăng thì xem được bài viết của bà Quý nên liên hệ luôn. Tôi cũng rất vui khi con làm được việc tốt như vậy", chị nói.

Từ nhỏ, bé Nhật Minh được đánh giá là ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mỗi khi được người quen cho tiền hay quà tặng, bé cũng đều hỏi ý kiến bố mẹ trước khi nhận.

"Lần này cũng vậy, khi được bà Quý khen thưởng, con cũng hỏi tôi trước. Vì số tiền không lớn, tôi cũng đồng ý để con có động lực", chị Nhàn chia sẻ.