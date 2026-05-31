Cắt mí hỏng, người phụ nữ Trung Quốc 6 năm 'sống trong địa ngục'

Sau ca cắt mí tại một cơ sở thẩm mỹ không phép, Wang (Trung Quốc) phải sống nhiều năm trong cảnh không thể nhắm kín mắt và kiện tụng kéo dài.

Wang chịu tổn thương nặng nề sau ca phẫu thuật cắt mí hỏng năm 2020. Ảnh: Weibo.

Sự việc bắt đầu vào tháng 6/2020, người phụ nữ họ Wang đến Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Meixi tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để thực hiện phẫu thuật cắt mắt hai mí với chi phí 12.000 nhân dân tệ (hơn 46 triệu đồng).

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi một phụ nữ họ Meng, người tự giới thiệu là giám đốc marketing của phòng khám, theo South China Morning Post.

Ngay trong tối sau phẫu thuật, Wang xuất hiện các triệu chứng đau nhức dữ dội ở mắt, mí mắt bị lật ra ngoài và mắt tích tụ lượng lớn dịch bất thường. Cô phải nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện lớn.

“Tôi gọi cho Meng nhưng bà ấy nói vài ngày nữa sẽ ổn. Sau đó, bà ấy liên tục từ chối nghe điện thoại của tôi. Các bác sĩ ở bệnh viện lớn phát hiện bà ấy đã làm tổn thương tuyến lệ của tôi và thực hiện sai kỹ thuật ở mí mắt. Họ khuyên tôi phải phẫu thuật lại để khắc phục sai sót”, Wang kể.

Tuy nhiên, ngay cả sau ca phẫu thuật chỉnh sửa, mí mắt của cô vẫn không thể khép kín hoàn toàn.

Năm 2022, cơ quan giám định địa phương xác định tình trạng tổn thương mắt của Wang thuộc mức khuyết tật cấp 9. Tại Trung Quốc, cấp độ khuyết tật nghiêm trọng nhất là cấp 10.

Cuộc điều tra của cơ quan y tế thành phố sau đó cho thấy Meng không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, trong khi Phòng khám Thẩm mỹ Meixi cũng không có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Cơ sở này bị đóng cửa chỉ vài tháng sau ca phẫu thuật của Wang.

“Ca phẫu thuật đã để lại cho tôi những hậu quả nghiêm trọng. Tôi xấu hổ đến mức không dám đi làm hay gặp gỡ ai. Sau đó tôi bị trầm cảm và mất ngủ”, cô nói về cuộc sống "như địa ngục" 6 năm qua.

Wang sau đó đã khởi kiện Meng ra tòa. Trước khi tòa đưa ra phán quyết, Meng cử luật sư tới thương lượng, đề nghị bồi thường và xin Wang khoan hồng để không phải chịu án tù.

Phẫu thuật cắt mí được nhiều phụ nữ Trung Quốc lựa chọn. Ảnh: Reuters.

Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận bồi thường 850.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ đồng ). Đổi lại, Wang phải xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến ca phẫu thuật và cam kết không phản ánh vụ việc với cơ quan chức năng hoặc truyền thông.

Theo thỏa thuận, nếu vi phạm cam kết này, cô phải hoàn trả 400.000 nhân dân tệ ( 1,5 tỷ đồng ) cho Meng.

Sau khi nhận tiền bồi thường, Wang phát hiện Meng đăng tải nhiều video trên mạng xã hội chửi bới mình, đồng thời cáo buộc em trai cô là kẻ lừa đảo. Em dâu Wang sau đó phản công bằng cách công khai các tài liệu cho thấy Meng hành nghề y trái phép.

Bản thân Wang cũng xuất hiện trong một số video để kể lại câu chuyện của mình và tố cáo các hành vi sai phạm của đối phương. Động thái này khiến Meng tiếp tục khởi kiện, cho rằng Wang vi phạm thỏa thuận giữa hai bên.

Đầu năm nay, tòa án ra phán quyết cuối cùng có lợi cho Meng, yêu cầu Wang hoàn trả 400.000 nhân dân tệ theo đúng điều khoản đã ký kết.

Không đồng ý với kết quả này, Wang đề nghị cơ quan kiểm sát cấp cao hơn xem xét lại vụ việc nhưng bị bác đơn vào ngày 23/5.

“Việc bảo vệ quyền lợi của mình thực sự quá khó khăn. Các chị em hãy lấy tôi làm bài học. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi đó có thể trở thành nỗi hối hận kéo dài cả đời”, cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại Trung Quốc, các vụ tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng cũng thường xuyên thu hút sự chú ý. Năm 2021, một nữ influencer tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tử vong sau ca hút mỡ thất bại dẫn tới nhiễm trùng da nghiêm trọng. Đầu năm nay, một phụ nữ ở Thượng Hải phẫu thuật tạo hình tai "tai tiên" nhưng bị tổn thương nặng các dây thần kinh trên khuôn mặt sau ca can thiệp.