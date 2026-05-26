Chàng trai 'lột xác' ngoạn mục, thành người mẫu cao 1,82 m

Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2006, Hà Nội) hiện được nhiều người biết đến là người mẫu tự do với vẻ ngoài nam tính, thân hình vạm vỡ. Anh thường xuyên hợp tác với các thương hiệu thời trang, trình diễn trên sàn catwalk bằng sự tự tin.
Việt Anh từng có thời gian tự ti, áp lực vì thân hình thừa cân, quá khổ. "Từ nhỏ đến khi học cấp 2, tôi thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc, gắn với nhiều biệt danh khó nghe vì vẻ ngoài, điều đó khiến tôi rất buồn và áp lực", Việt Anh nói với Tri Thức - Znews.
Cuối năm 2021, trong thời gian học online ở nhà vì dịch, Việt Anh quyết tâm phải thay đổi ngoại hình, chứng minh có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Với sự hỗ trợ của gia đình, chủ yếu qua tự tập thể dục tại nhà và kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ trong vòng 6 tháng, anh giảm từ 102 kg xuống còn 64 kg.
Trong thời gian đó, Việt Anh cũng tìm hiểu về mewing (kỹ thuật đặt lưỡi đúng cách trên vòm miệng giúp cải thiện cấu trúc khuôn mặt). Kết hợp với việc giảm cân, gương mặt anh trở nên nam tính, góc cạnh hơn. Hiện, Việt Anh cao 1,82 m, nặng 73 kg, duy trì tập gym đều đặn 3 buổi/tuần để giữ dáng.
Khi chia sẻ những hình ảnh "ngày ấy - bây giờ" lên mạng xã hội, Việt Anh nhận nhiều lời khen khi thay đổi ngoạn mục, thậm chí bị nhầm là người mẫu AI. Trước một số nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, anh phủ nhận và khẳng định chưa từng đụng dao kéo, tất cả nhờ giảm cân, tập mewing và thay đổi phong cách ăn mặc.
Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và chiều cao tốt, ngoài công việc người mẫu, Việt Anh còn có cơ hội trở thành đại sứ hình ảnh của Đại học Phenikaa năm 2025, nơi anh đang theo học ngành Kỹ thuật Y sinh và lọt top 25 cuộc thi Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.
Sắp tới, Việt Anh cũng dự định thử sức nhiều hơn ở một số cuộc thi nhan sắc. Anh hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện bản thân, truyền động lực thay đổi ngoại hình cho những bạn trẻ có chung hoàn cảnh. "Tôi tin là nếu đủ nỗ lực, ai cũng có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân", anh nói.
