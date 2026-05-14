'Nàng thơ' chen chân chụp ảnh với cây bằng lăng hot nhất MXH

Với phần tán lớn, hoa đang độ nở bung, cây bằng lăng trên phố Đỗ Nhuận (Hà Nội) đang trở thành điểm check-in trên mạng xã hội.

Nguyên Hương có những bức hình đẹp với cây hoa bằng lăng nổi tiếng.

Có mặt tại khu vực đường Đỗ Nhuận, đoạn sát Công viên Hòa Bình (Hà Nội) vào 16h chiều 12/5, Thu Hiền (sinh năm 2006, phường Đống Đa) bất ngờ khi thấy khoảng 20 người tụ tập. Phần lớn đang xếp hàng chờ tới lượt để chụp ảnh với hàng hoa bằng lăng được trồng trên tuyến phố.

Trong đó, địa điểm được săn đón nhất là một cây bằng lăng ở ngay sát cầu đi bộ, có phần tán lớn, tròn đẹp, phủ tím cả một góc đường.

Để tránh dính nhiều người trong khung hình và không phải chờ đợi lâu, Hiền cùng bạn tìm được một góc khác chụp từ trên cầu, cũng bắt được trọn tán cây tím ngắt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Hiền cho biết cây hoa bằng lăng này là một trong những điểm check-in hot vài ngày qua. Sau khi được một số TikToker lên video chia sẻ, khu vực thu hút nhiều bạn trẻ tới bắt trend chụp hình.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến địa điểm này. Đúng như những khung hình trên mạng, cây hoa rất đẹp, rực rỡ", Hiền nói.

Thu Hiền (phải) tìm được góc chụp khác trên cầu đi bộ, còn Lan Anh kịp chụp được với toàn cảnh cây hoa.

Cũng biết đến cây hoa qua mạng xã hội và đến vào ngày 12/5, Lê Lan Anh (sinh năm 2006, phường Hà Đông) bất ngờ vì độ nổi bật và view chụp ảnh đẹp mà cây mang lại.

"Thông thường hoa bằng lăng khá cao, khó mà chụp được ảnh đẹp với phần nền phía sau. Nhưng cây hoa này ở ngay chân cầu nên chỉ cần đứng từ trên chụp xuống là có góc máy hoàn hảo", cô đánh giá.

Tuy đến vào giữa trưa nắng, Lan Anh bất ngờ khi thấy đã có khoảng chục người chờ "đu trend". Sau thời gian chờ đến lượt, cô hài lòng với kết quả nhận được và chia sẻ lên trang cá nhân làm kỷ niệm.

Trong khi đó, thường hay ra Công viên Hòa Bình chạy bộ, Nguyên Hương (sinh năm 2006, phường Xuân Đỉnh) không quá để ý hàng bằng lăng trên đường Đỗ Nhuận. Phải đến khi lướt mạng xã hội và thấy nhiều người check-in cô mới biết về góc chụp đang "gây bão" này.

"Ban đầu tôi định ra đoạn đường Võ Chí Công chụp, nhưng thấy hàng cây này hot và cũng đẹp nên đến bắt trend luôn. Đúng là góc ấn tượng nhất sẽ là chụp từ bậc thang cầu hắt xuống tán cây", Hương cho biết.

Theo Hương quan sát, không chỉ các bạn trẻ, nhiều phụ nữ trung niên hay thậm chí một số cặp đôi cao tuổi cũng thích thú đến chụp ảnh. Phần lớn chia sẻ muốn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp với loài hoa báo hiệu mùa hè trước khi hoa tàn.

Nguyên Hương biết đến điểm chụp ảnh hot qua mạng xã hội.

Bằng lăng là loại hoa được trồng nhiều trên các tuyến phố ở Hà Nội, thường nở từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6.

Hồi tháng 5/2024, một cây hoa bằng lăng ở khu vực hồ Hoàng Cầu (phường Đống Đa) cũng từng gây sốt, trở thành điểm check-in của nhiều người nhờ có dáng thẳng đứng đẹp, hoa nở đều và tán thấp, dễ chụp sát người.

Trước đó vào tháng 4 cùng năm, bức tường rào hoa ngũ sắc gần chân cầu vượt Mễ Trì (phía đường Đỗ Đức Dục, bên cạnh khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi) cũng trở thành điểm chụp ảnh hot nhờ hiệu ứng mạng xã hội. Không chỉ vào buổi sáng, chiều và tối, thậm chí đến khuya, nơi này vẫn tấp nập, hàng đoàn xe máy để dưới lòng đường.