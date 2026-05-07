Cô gái Việt sốc khi chi 2 triệu đồng để 'xuyên không' ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 7/5/2026 09:46 (GMT+7)
Với chi phí chưa tới 2 triệu đồng bao trọn từ trang điểm, trang phục tới chụp hình, Hoài Thu hài lòng với bộ ảnh chụp tại Thiên Đàn (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Trong chuyến công tác cùng công ty tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 22/4 đến 28/4 vừa qua, Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh năm 2002, Hà Nội) quyết định tận dụng khoảng thời gian tự do trải nghiệm cá nhân để ghé thăm và chụp ảnh tại Thiên Đàn. Đây là quần thể các tòa điện thờ nằm ở phía đông nội thành Bắc Kinh, có tuổi đời hơn 600 năm.
Trước đó, Hoài Thu đã dự định chụp một bộ ảnh theo phong cách cổ trang tại địa điểm này. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết đã tìm hiểu trước một số studio uy tín song vì đi nhầm sang cổng khác, cô quyết định chọn ngẫu nhiên một trong số những cái tên được mời chào tại đây.

Với giá 499 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng), gói chụp bao gồm dịch vụ trang điểm, làm tóc, trang phục và chụp ảnh. Hoài Thu lựa chọn một bộ cổ trang thời nhà Minh, sau đó được nhân viên studio dựa theo dáng, màu sắc để chọn lớp trang điểm phù hợp. "Trông lớp trang điểm và trang phục khá cầu kỳ nhưng tôi bất ngờ khi họ hoàn thành chỉ trong khoảng 45-50 phút", Thu kể.
Trước đó, Thu khá lo lắng vì thường nghe về lớp trang điểm đậm và khá "công nghiệp" tại các khu du lịch ở Trung Quốc, song khi sau khi hoàn thiện và mặc thêm trang phục, cô hài lòng và đánh giá thành quả rất chỉn chu. "Khi nhận ảnh, tôi phải 'wow' vì nhìn rất đẹp và ấn tượng", Thu chia sẻ, nói thêm bản thân hài lòng với mức giá 499 nhân dân tệ cho loạt hình.
Khi chia sẻ lên mạng xã hội, bộ ảnh của Hoài Thu cũng nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tán thưởng. Nhiều dân mạng nhận xét trông nữ du khách như đang "xuyên không" hay trở thành nhân vật trong các bộ phim cung đấu. Số khác cũng cho rằng bộ ảnh một phần thành công nhờ vẻ ngoài sáng và cách tạo dáng thần thái của cô gái Việt.
Hoài Thu vốn được nhiều người biết tới là nhà sáng tạo nội dung có 1,4 triệu người theo dõi kênh TikTok. Cô chủ yếu chia sẻ video về các trải nghiệm cá nhân, trang điểm hay bắt trend trên mạng xã hội.
Trước đó, cô nổi tiếng qua một video phỏng vấn dạo năm 2022, gây ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn, dễ thương. Hiện ngoài công việc chính, Hoài Thu còn làm mẫu ảnh hay hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng.

Ảnh: NVCC

