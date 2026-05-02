Cặp đôi Ấn Độ 'chặn' đại lộ sầm uất nhất New York làm đám cưới

Tổ chức đám cưới dài 5 ngày xa hoa, cặp đôi gốc Ấn tại New York đã "phong tỏa" cả đại lộ Fifth Avenue, mời 400 khách, biên đạo nhạc kịch riêng và chi phí ước tính hàng triệu USD.

Khi phần lớn các cặp đôi tại New York tổ chức đám cưới, hiếm khi sự kiện của họ có thể “phong tỏa” cả đại lộ Fifth Avenue (New York, Mỹ). Càng hiếm hơn việc một đám cưới trải dài qua 5 địa điểm, có 6 DJ, 8 đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, 10 biên đạo, 16 nhà thiết kế thời trang/trang sức, 400 khách mời và tới 8.000 bông hoa.

Nhưng với Pankti Doshi và Avish Jain - cặp đôi gốc Nam Á sinh sống tại New York - họ không phải là những người “bình thường”. Đám cưới của họ, diễn ra từ 21 đến 25/4, được thiết kế như “bức thư tình gửi Manhattan”, theo New York Post.

Doshi (33 tuổi) là chuyên gia tư vấn di truyền ban ngày và giám đốc sáng tạo sự kiện ban đêm, đồng sáng lập lễ hội âm nhạc Nam Á Masala Mixtape. Trong khi đó, Jain (30 tuổi) là ca sĩ, vũ công Bollywood được đào tạo bài bản, đồng thời đang hoàn thành chương trình nội trú chuyên ngành nội tiết.

Cặp đôi quen nhau vào tháng 11/2023 khi Doshi thuê Jain biểu diễn tại hộp đêm Somewhere Nowhere NYC. Ban đầu giữ mối quan hệ chuyên nghiệp, họ nhanh chóng “bén duyên” nhờ sự kết nối của bạn bè và quyết định đi đến hôn nhân.

Đám cưới hoành tráng mở màn ngay tại nơi cặp đôi gặp nhau, với khoảng 150 khách mời. Tại đây, khách mời thưởng thức các tiết mục nhảy Bollywood do chính Jain biên đạo, các món ăn nhẹ kết hợp ẩm thực Ấn Độ và châu Á, cùng nghi thức vẽ henna truyền thống.

Các chương trình, tiết mục trong đám cưới được dàn dựng công phu.

Tiếp đó là trải nghiệm LED quy mô lớn tại trung tâm Rockefeller Center, với tác phẩm nghệ thuật sắp đặt cao 9 m, trải dài từ sàn đến trần nhà. Đây cũng là nơi cặp đôi tổ chức nghi lễ Haldi (một nghi thức trước đám cưới, trong đó cô dâu và chú rể được bôi một lớp bột nghệ, tượng trưng cho sự bảo vệ tâm linh và những lời chúc tốt đẹp) và các điệu múa dân gian Garba, Dandiya của quê nhà Ấn Độ.

Điểm nhấn đặc biệt là buổi Sangeet (lễ nghi trước đám cưới của Ấn Độ, nơi những người thân biểu diễn các bài hát dân gian, nhảy múa và ăn uống) được nâng cấp thành một vở nhạc kịch hoàn chỉnh tại Polonsky Shakespeare Center. Gia đình, bạn bè và chính cô dâu chú rể cùng biểu diễn 25 tiết mục kể lại câu chuyện tình yêu của họ.

Ngày cưới chính (24/4) bắt đầu tại khách sạn Lotte New York Palace. Cô dâu xuất hiện trong trang phục truyền thống màu xanh ngọc thêu vàng, trước khi cùng chú rể tham gia đoàn rước baraat trên xe diễu hành.

Với giấy phép từ Sở Cảnh sát New York, cặp đôi được đóng cửa một phần đại lộ Fifth Avenue trong một giờ, biến tuyến phố thành lễ hội với trống dhol, âm nhạc Bollywood và 400 khách mời nhảy múa. Người dân xung quanh cũng hòa vào không khí, biến khoảnh khắc này thành một “bữa tiệc đường phố” hiếm có.

Hàng trăm khách mời hòa vào bữa tiệc của cặp đôi trên đường phố.

Dù cặp đôi không tiết lộ chi phí cụ thể để xin giấy phép sử dụng đường phố tại Fifth Avenue, mức phí này có thể dao động rất lớn. Cụ thể, phí theo ngày cho các sự kiện trên phố thường từ 3.100 đến hơn 66.000 USD (87 triệu đồng- 1,7 tỷ đồng ), tùy quy mô, chưa kể các khoản phụ thu như tiền đặt cọc an ninh hoàn lại 3.000 USD (79 triệu đồng) đối với những sự kiện riêng tư, quy mô lớn.

Cuối cùng, lễ cưới diễn ra trên sân thượng Radio City Music Hall, nơi cô dâu diện sari đỏ của mẹ, còn chú rể chuẩn bị riêng một bản nhạc cầu hôn làm nhạc nền. Nghi thức được chủ trì bởi một nữ tu sĩ Jain (Kỳ Na giáo), kết hợp tiếng Anh, tiếng Phạn, Gujarati và Hindi.

Sau chuỗi sự kiện kéo dài, cặp đôi kết thúc bằng tiệc nhẹ tại Sony Hall và lễ nhập gia tại New Jersey. Dù không tiết lộ chi phí cụ thể, họ thừa nhận đây là một dự án kéo dài 6 tháng - không chỉ là đám cưới, mà còn là “một tuyên ngôn văn hóa”.

“Chúng tôi kiệt sức, nhưng theo cách tuyệt vời nhất. Đây là bức thư tình dành cho New York và cho tất cả những người đã đồng hành cùng chúng tôi", Doshi chia sẻ.