Phản ứng của VĐV Olympic nhận bão 'phẫn nộ' trong ngày cưới

Trong khoảnh khắc lần đầu thấy vợ mặc váy cưới, Noah Lyles (Mỹ) bị nhận xét là có phản ứng "phũ phàng", thu hút nhiều ý kiến tranh cãi.

Phản ứng của Lyles trước cô dâu bị nhiều người cho là hờ hững. Ảnh cắt từ clip.

Trong đoạn video lan truyền mạnh hôm 17/4, ngôi sao chạy nước rút người Mỹ Noah Lyles tỏ ra sững sờ khi quay lại nhìn cô dâu Junelle Bromfield (người Jamaica) trong “first look” (khoảnh khắc riêng tư, xúc động khi chú rể lần đầu nhìn thấy cô dâu trong váy cưới trước lễ đường). Theo người xem, đó lại là sự ngỡ ngàng theo hướng tiêu cực.

“Ồ, wow. Được rồi. Anh không nghĩ em sẽ chọn váy kiểu công chúa. Anh không hình dung ra em mặc kiểu váy công chúa", anh nói. Sau khi nhìn quanh chiếc váy, anh còn nói thêm: “Và chúng ta phải xoay người trong bộ này à?”.

Cô dâu, cũng là một vận động viên Olympic, trông rõ ràng buồn bã và thất vọng khi chờ đợi một lời khen, nhưng không hề có, theo News.com.au.

Nhiều dân mạng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhiệt tình của chú rể, thậm chí khuyên cô dâu rằng đây có thể là lý do để hủy hôn.

"Một mối quan hệ như vậy thì thà độc thân còn hơn", một người viết. Một nhiếp ảnh gia cưới bình luận: "Tôi đã chụp 500 đám cưới và chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy".

Nhiều người khác bày tỏ sự thương cảm với cô dâu: "Tim tôi như vỡ ra, rõ ràng cô ấy rất thất vọng".

Hôn lễ của cặp đôi vẫn diễn ra suôn sẻ sau đó. Ảnh: @junellebromfield/Instagram.

Noah Lyles - người từng giành huy chương vàng tại Olympic Paris - và Junelle Bromfield đã là cặp đôi nổi tiếng trong nhiều năm. Hai người gặp nhau lần đầu năm 2017, là bạn thân trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2022.

Cặp đôi hiện sống và tập luyện cùng nhau tại bang Florida (Mỹ) và tổ chức đám cưới sang trọng với sự góp mặt của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp trong giới thể thao.

Sau làn sóng chỉ trích, Bromfield đã lên mạng xã hội để bảo vệ chồng, tiết lộ bối cảnh mà người xem không thấy trong đoạn video dài một phút.

Nữ vận động viên cho biết cô đã kiệt sức trước đám cưới vì nhiều người thân, bao gồm chị em gái, cháu và bạn thân từ nhỏ, bị từ chối cấp visa vào Mỹ dù đã cố gắng nhiều lần.

Ngày cưới cũng mang nhiều cảm xúc nặng nề khi mẹ cô đã qua đời vào năm 2021. Tệ hơn nữa, chỉ 5 phút trước khi gặp chú rể, cô được thông báo rằng một khách mời quan trọng - người dự định phát biểu - đã không đến.

“Tôi bước ra đó trong trạng thái gần như bật khóc”, cô nói. Bromfield cho biết cô đã “quá tải cảm xúc”, và chính phản ứng “nhẹ nhàng, hài hước” của Lyles đã giúp cô trấn tĩnh.

"Phản ứng của Lyles chính là điều tôi cần, vì anh ấy cố làm tôi vui. Nếu anh ấy không làm vậy, có lẽ tôi đã khép mình suốt cả buổi lễ vì quá nhiều cảm xúc tiêu cực", cô nói.

Về việc chú rể tỏ ra bối rối trước chiếc váy, Bromfield tiết lộ cô đã cố tình “đánh lừa” anh khi nói trước đó rằng mình sẽ mặc váy ôm kiểu đuôi cá. Trước những lời chỉ trích cho rằng Lyles không yêu mình, cô khẳng định chồng luôn khen cô “xinh đẹp mỗi ngày”.

“Trong khoảnh khắc đó, váy áo, tóc tai, trang điểm không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái, muốn cười và vui vẻ và anh ấy đã làm đúng điều đó", cô chia sẻ.