Văn Toàn hé lộ ảnh trong đám cưới em gái

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Nguyễn Nụ - em gái cầu thủ Văn Toàn - tổ chức đám cưới với chàng trai tên Cường Thịnh.

Nguyễn Nụ và chú rể Cường Thịnh trong ngày cưới. Ảnh cắt từ clip.

Trên trang cá nhân ngày 18/4, Văn Toàn chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của em gái Nguyễn Nụ. Cô dâu xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới, cùng chú rể thực hiện nghi thức rót rượu trên sân khấu.

"Thị Nụ lấy chồng", nam tiền đạo chú thích ngắn gọn, gắn thẻ em gái.

Trước đó, Văn Toàn cũng xác nhận tin vui của gia đình khi chia sẻ hình ảnh về rạp cưới của Nguyễn Nụ. Rạp được dựng công phu với màu be, đỏ làm chủ đạo và phía trước dựng một số bức ảnh phóng to của cô dâu chú rể.

Theo các hình ảnh được ghi lại, ông xã Nguyễn Nụ tên Cường Thịnh, có vẻ ngoài điển trai, cao ráo.

Hòa Minzy xuất hiện ở hôn lễ em gái Văn Toàn. Ảnh: Quý Rau/TikTok.

Một số người bạn, đồng đội thân thiết của Văn Toàn như Văn Thanh, Hòa Minzy cũng về tận Hải Phòng để dự hôn lễ em gái anh.

Trong video được người thân ghi lại và chia sẻ, ca sĩ Hòa Minzy thoải mái chụp ảnh, thân thiết với các thành viên trong gia đình Văn Toàn và còn bị trêu là "dâu hụt". Nhiều năm qua, Văn Toàn và Hòa Minzy là cặp bạn thân nổi tiếng, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Không ít lần, Hòa Minzy xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Văn Toàn thi đấu, trong khi nam cầu thủ cũng ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của bạn. Chính sự tự nhiên này từng khiến không ít người hy vọng cả hai có mối quan hệ tình cảm "trên tình bạn". Tuy nhiên, nữ ca sĩ mới đây đã công khai người yêu khiến nhiều fan tiếc nuối. Trong khi đó, tiền đạo sinh năm 1996 vẫn kín tiếng chuyện tình cảm.

Với việc em gái kết hôn trước, nhiều người hâm mộ hài hước đùa rằng thời gian tới, Văn Toàn sẽ càng bị trêu chọc, thúc giục lập gia đình. Anh hiện cũng là một trong số ít cầu thủ của lứa Thường Châu còn độc thân.