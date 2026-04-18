Ảnh cưới của Mũi trưởng Long gây sốt

Bà xã tương lai của Mũi trưởng Long được nhận xét có vẻ ngoài ngọt ngào, xinh xắn.

Bà xã Mũi trưởng Long gây thiện cảm với vẻ ngoài ưa nhìn, dễ thương. Ảnh: Nguyễn Việt Long/Facebook.

Ngày 18/4, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ ảnh cưới của Mũi trưởng Long (tên thật Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) bên cô dâu xinh đẹp. Bức hình được nam quân nhân đăng tải trên trang cá nhân gần 400.000 người theo dõi trước đó.

Trong hình, cô dâu diện áo dài cách điệu, tóc búi thấp, nở nụ cười tươi trong khung hình cùng chú rể. Bên cạnh, Mũi trưởng Long cười tươi, vòng tay ôm nhẹ eo cô dâu.

Cùng ngày, một studio ảnh cưới tại Tây Ninh - nơi thực hiện bộ ảnh cho cặp đôi - cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc hậu trường của buổi chụp hình. Theo đó, Mũi trưởng Long và bà xã có nhiều tương tác tình cảm, cử chỉ quan tâm đối phương.

Bà xã Mũi trưởng Long được cho tên Thiên Như, quê Tây Ninh. Cô gây thiện cảm với vẻ ngoài thanh tú, nhẹ nhàng. Ngay sau khi lộ diện, tài khoản mạng xã hội của cô cũng được một số dân mạng tìm ra. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng khi để chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân.

Cặp đôi chụp ảnh cưới hôm 16/4. Ảnh: My Linh Bridal.

Mũi trưởng Long là cái tên nhận nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ với vai trò giáo viên huấn luyện. Anh gây ấn tượng với hình ảnh vừa nghiêm khắc vừa gần gũi, cùng nhiều tương tác dễ thương với các thành viên.

Hiện anh giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công.

Sau chương trình, Mũi trưởng Long vẫn sở hữu một lượng lớn người yêu mến, theo dõi trên mạng xã hội. Vốn kín tiếng chuyện riêng tư, nên vào cuối tháng 3, khi một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của anh lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người thích thú, bất ngờ.

Đến tối 6/4, Mũi trưởng Long chính thức xác nhận thông tin sắp kết hôn khi đăng tải bức ảnh cưới cùng chú thích: "Chào vợ ạ".