Vợ Mũi trưởng Long lộ diện

  • Thứ bảy, 18/4/2026 05:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mũi trưởng Long bất ngờ khoe diện mạo vợ sắp cưới trên mạng xã hội kèm lời ngọt ngào.

Tối 17/4, trên trang cá nhân có gần 400.000 người theo dõi, Mũi trưởng Long (tên thật Nguyễn Việt Long) lần đầu công khai diện mạo vợ sắp cưới. Anh chia sẻ ngắn gọn: “Yêu ạ”.

Trong bức ảnh, cô dâu của Mũi trưởng Long diện áo dài trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn. Ngoài tấm hình, nam quân nhân chưa chia sẻ chi tiết về danh tính nửa kia.

Mũi trưởng Long lần đầu công khai diện mạo vợ sắp cưới.

Trước đó, tối 6/4, Mũi trưởng Long gây sốt khi chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cưới nhưng giấu mặt cô dâu. Ngay sau bài đăng, nhiều người theo dõi gửi lời chúc mừng anh.

Vào cuối tháng 3, một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Mũi trưởng Long cũng lan truyền trên mạng xã hội. Vốn kín tiếng về đời tư, động thái chia sẻ về việc sắp lập gia đình của nam quân nhân khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú.

Nguyễn Việt Long sinh năm 1994, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ với vai trò giáo viên huấn luyện. Hình ảnh nghiêm khắc nhưng gần gũi của anh để lại nhiều ấn tượng với khán giả, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Hiện anh giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công.

Ngân Anh

