Mũi trưởng Long cưới vợ

Tối 6/4, Mũi trưởng Long chính thức đăng tải ảnh cưới trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tối 6/4, trên trang cá nhân có gần 400.000 người theo dõi, Mũi trưởng Long (tên thật là Nguyễn Việt Long) bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cưới kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Chào vợ ạ”.

Trong bức ảnh, anh diện quân phục, đứng nghiêm thực hiện động tác chào theo điều lệnh. Trước mặt là cô dâu giấu mặt, mặc áo dài đỏ nổi bật với vóc dáng nhỏ nhắn. Không để lộ gương mặt, cô dâu khiến nhiều người tò mò danh tính.

Ngay sau bài đăng, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự háo hức chờ đợi ngày anh công khai danh tính bạn đời.

Mũi trưởng Long bất ngờ khoe ảnh cưới. Ảnh: Facebook Nguyễn Việt Long

Trước đó, vào cuối tháng 3, một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của nam quân nhân cũng lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nhiều người đã dự đoán anh sắp tổ chức đám cưới, song nhân vật chính không lên tiếng xác nhận.

Vốn kín tiếng về đời tư, Nguyễn Việt Long hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Vì vậy, động thái lần này được xem là bước thay đổi đáng chú ý, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú.

Trang cá nhân của anh hiện thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, nhưng chủ yếu chỉ cập nhật các nội dung liên quan đến công việc.

Nguyễn Việt Long sinh năm 1994, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ với vai trò giáo viên huấn luyện. Hình ảnh nghiêm khắc nhưng gần gũi của anh đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hiện anh giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công.