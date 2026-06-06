Nữ pháp sư nổi tiếng Hàn Quốc thừa nhận nâng ngực

Gây chú ý qua một show thực tế về pháp sư và sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, Noh Seul Bi cho biết cô đã can thiệp thẩm mỹ để có ngoại hình mong muốn.

Noh Seul Bi thẳng thắn thừa nhận can thiệp thẩm mỹ để có vẻ ngoài như hiện tại.

Ngày 4/6, Noh Seul Bi đăng tải trên story Instagram loạt ảnh mới kèm dòng chú thích: “Nhìn chính diện thì thẳng, nhìn nghiêng thì sống mũi gồ. Tôi rất hài lòng”.

Trong ảnh, Noh Seul Bi mặc áo sơ mi trắng. Mái tóc bob ngắn cùng các đường nét sắc sảo trên gương mặt giúp cô tạo nên hình ảnh trẻ trung và thanh lịch, theo Koreaboo.

Nữ pháp sư sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai nhắc đến ca phẫu thuật thẩm mỹ vòng một.

“Tôi cũng sẽ đăng một video nói về bộ ngực silicon tự nhiên mà mọi người tò mò. Thực sự không ai nhận ra cả. Trước đây tôi đã hài lòng rồi, giờ đây còn ưng hơn sau ca chỉnh sửa tại bệnh viện”, cô viết.

Thậm chí, Noh cho biết đến mẹ cũng không biết cô đã dao kéo vòng một. "Nhưng sau hôm nay có lẽ bà sẽ biết, xin lỗi mẹ nhé", cô hóm hỉnh.

Noh Seul Bi còn hài hước kể lại một bình luận từng nhận được từ cư dân mạng: “Có người nói tôi là pháp sư giả nhưng ngực thật. Tôi đáp lại rằng mình là pháp sư thật nhưng ngực giả”.

Sự thẳng thắn của Noh Seul Bi nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội, khi cô công khai chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ thay vì né tránh hoặc phủ nhận như nhiều người nổi tiếng khác.

Trước đó vào cuối tháng 5, nữ pháp sư cũng cho biết chiếc mũi hiện tại của cô là sản phẩm đã qua chỉnh sửa. Theo đó, cô thực hiện sửa mũi tại Hàn Quốc, nhưng lựa chọn dáng mũi theo phong cách “kiểu Trung Quốc”, phần sống mũi được điều chỉnh cao hơn so với trước thành hơi gồ, phù hợp với mong muốn cá nhân của cô.

Tại Trung Quốc, nhiều mỹ nhân như Lưu Diệc Phi hay Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nổi tiếng với dáng mũi gồ, còn được gọi là “sống mũi lạc đà”.

Noh Seul Bi (sinh năm 1998) nổi tiếng khi tham gia chương trình thực tế về pháp sư Battle of Fates tại Hàn Quốc. Cô khiến nhiều người ấn tượng với vẻ ngoài sáng, nhiều lần đoán chính xác các thử thách trong chương trình và có lối nói chuyện thẳng thắn, cá tính.

Trên mạng xã hội, nữ pháp sư không ngại chia sẻ nhiều hình ảnh gợi cảm, khác hẳn với khi hành nghề. Vì vậy, cô từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người theo dõi.

Trong một chương trình, khi được hỏi liệu cô có cố tình đăng những hình ảnh gợi cảm để thu hút sự chú ý từ nam giới hay không, Noh thẳng thắn phủ nhận. Cô nói: “Đây là quyền tự do của tôi, tại sao phải che giấu?”.