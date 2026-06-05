Trai đẹp tuyển Nhật Bản gây chú ý khi đặt chân đến World Cup

Ngày 1/6, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đã nhận được màn đưa tiễn đặc biệt trước khi lên đường sang Bắc Mỹ. Theo truyền thống cầu may trước các giải đấu lớn, chiếc máy bay trị giá khoảng 150 triệu bảng Anh (hơn 5.300 tỷ đồng ) chở đội tuyển được thực hiện nghi thức "rửa tội" tại sân bay Galeão ở Rio de Janeiro. Hai xe cứu hỏa đứng hai bên đường băng, phun những vòi nước tạo thành một mái vòm khổng lồ để máy bay lăn qua trước khi cất cánh. Ảnh: Sport TV.