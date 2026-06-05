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Đời sống

Trai đẹp tuyển Nhật Bản gây chú ý khi đặt chân đến World Cup

  • Thứ sáu, 5/6/2026 11:05 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Không khí World Cup 2026 đang nóng lên khi các đội tuyển lần lượt đặt chân tới Bắc Mỹ với những màn chào đón và xuất quân đầy ấn tượng.

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Ngày 1/6, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đã nhận được màn đưa tiễn đặc biệt trước khi lên đường sang Bắc Mỹ. Theo truyền thống cầu may trước các giải đấu lớn, chiếc máy bay trị giá khoảng 150 triệu bảng Anh (hơn 5.300 tỷ đồng) chở đội tuyển được thực hiện nghi thức "rửa tội" tại sân bay Galeão ở Rio de Janeiro. Hai xe cứu hỏa đứng hai bên đường băng, phun những vòi nước tạo thành một mái vòm khổng lồ để máy bay lăn qua trước khi cất cánh. Ảnh: Sport TV.
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Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện cũng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt khi di chuyển ra sân bay đầu tuần này. Hai chiếc xe buýt chở đội tuyển được hộ tống bởi hơn 100 ôtô và xe máy phủ kín sắc đỏ của quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ. Để đoàn xe di chuyển thuận lợi, nhiều tuyến đường dẫn đến sân bay đã tạm thời đóng cửa. Ảnh: Tribuna.
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Đội tuyển Senegal cũng tổ chức một buổi tiệc mang tính nghi thức trước khi lên đường tham dự World Cup. Một chiếc bàn dài được đặt ngay bên cạnh sân cỏ của sân vận động quốc gia. Các đầu bếp phục vụ những món ăn truyền thống như lời chúc may mắn cuối cùng dành cho toàn đội trước chuyến bay sang Bắc Mỹ. Ảnh: Arise News.
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Là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà, Mexico cũng chuẩn bị những món quà đặc biệt cho các đội khách. Khi đội tuyển Nhật Bản đến nơi, các cầu thủ được tặng những chiếc mũ sombrero - biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Mexico. Ảnh: Ảnh: Nikkan Sports.
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Biệt danh là "Bafana Bafana", đội tuyển Nam Phi sẽ trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 - giải đấu mà họ từng đăng cai và gặp Mexico ở trận khai mạc. Khi đặt chân đến thành phố Pachuca hôm 2/6, các cầu thủ Nam Phi được chào đón bằng một ban nhạc mariachi truyền thống. Khi bước xuống xe buýt tại khách sạn, họ tiếp tục nhận được nghi thức danh dự trong tiếng nhạc sôi động của những nghệ sĩ Mexico. Ảnh: Safa.
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Trong khi nhiều đội tuyển lựa chọn những màn tiễn đưa mang đậm màu sắc văn hóa địa phương, tuyển Pháp lại có sự chuẩn bị mang tính nghi thức cấp quốc gia. Trước khi lên đường, toàn đội đã gặp Tổng thống Emmanuel Macron cùng Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron tại Trung tâm Bóng đá Quốc gia ở Clairefontaine, gần Paris. Các ngôi sao như Kylian Mbappe và Ousmane Dembele xuất hiện với tâm trạng thoải mái, cùng chụp ảnh lưu niệm trước chuyến đi. Ảnh: Emmanuel Macron/X.
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Khác với nhiều đội tuyển khác, đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel có màn khởi hành khá nhẹ nhàng. Các cầu thủ mặc đồng phục thể thao Nike màu xanh giống nhau và lên đường tới bang Florida (Mỹ) để chuẩn bị cho hai trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup. Đội trưởng Harry Kane dẫn đầu đoàn cầu thủ lên máy bay. Ảnh: PA Wire.

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Nghịch lý World Cup

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Hoàng Hoàng

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