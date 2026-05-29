FIFA bị 'sờ gáy'

Chỉ 2 tuần trước World Cup 2026, FIFA vướng vào khủng hoảng pháp lý. Chính quyền Mỹ mở cuộc điều tra, cáo buộc tổ chức này thao túng giá vé, lừa dối người hâm mộ.

Tổng chưởng lý bang New York và New Jersey (Mỹ) vừa mở cuộc điều tra nhắm vào các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại kỳ World Cup 2026. Tầm ngắm được đặt thẳng vào các trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife (East Rutherford, New Jersey) nơi sẽ đăng cai 8 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 19/7, theo The Guardian.

Đứng trước “cơn bão” pháp lý và áp lực từ dư luận, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang chọn cách im lặng. Tính đến hiện tại, người phát ngôn của FIFA từ chối đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Chiêu trò “khan hiếm giả” và mức giá trên trời

Cuộc điều tra do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và người đồng cấp tại New Jersey - Jennifer Davenport khởi xướng từ làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ. Họ tố cáo đã bị lừa dối về vị trí ghế ngồi, đồng thời chỉ ra chính các thông điệp từ FIFA là nguyên nhân trực tiếp đẩy giá vé tăng phi mã trong suốt giải đấu.

“Không một ai đáng bị thao túng để phải móc hầu bao trả những mức giá trên trời cho một chỗ ngồi. Người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng tấm vé họ mua chính xác là những gì họ sẽ nhận được”, bà James nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Davenport trực tiếp cáo buộc FIFA đang chơi chiêu “khan hiếm giả”, cố tình giữ lại một lượng lớn vé không bán để tạo cơn sốt ảo, từ đó đẩy giá của những chiếc vé còn lại lên mức cao ngất ngưởng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cáo buộc này được đưa ra bởi một cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền, dù trước đó giới truyền thông và người hâm mộ đã nhiều lần bóc trần sự bất thường giá vé của FIFA.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bên tấm vé chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sự bất bình không dừng lại ở đó. World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế “giá vé tăng giảm theo nhu cầu” được hiểu là lượng người truy cập mua càng đông, giá vé càng bị đẩy lên cao.

Trên thực tế, cơ chế này chỉ mang lại một hệ quả duy nhất đó là đẩy mặt bằng giá vé lên mức không tưởng. Kể từ khi mở bán, giá vé trung bình luôn ở mức trên 1.000 USD /vé (khoảng 26 triệu đồng).

Thậm chí trên các nền tảng phân phối, một tấm vé xem trận chung kết tại sân vận động MetLife đã bị đẩy lên con số điên rồ: gần 33.000 USD (khoảng 868 triệu đồng).

Nghịch lý ở chỗ, những hạng vé vốn được gắn mác “bình dân” lại là nhóm bị thổi giá khủng khiếp nhất.

Trước sức ép dư luận, FIFA từng cố gắng xoa dịu bằng cách tung ra các gói vé “hỗ trợ người hâm mộ” với mức giá 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), nhưng thực chất số vé này chỉ chiếm vỏn vẹn 1,6% tổng lượng vé phát hành.

Người hâm mộ bị FIFA “lật kèo”

Không chỉ đau đầu vì giá, người hâm mộ còn vỡ mộng vì vị trí ghế ngồi thực tế.

Theo thông lệ, FIFA luôn bán vé theo hạng và chỉ xếp chỗ cụ thể sau đó. Tháng 9 năm ngoái, giới chức FIFA từng hứa hẹn với báo giới rằng họ sẽ bỏ cách phân hạng cũ (hạng 1 ở dọc sân, hạng 2 sau cầu môn, hạng 3 ở góc sân...). Thay vào đó, vé sẽ được chia hoàn toàn dựa trên khoảng cách đến mặt cỏ: toàn bộ tầng thấp nhất là hạng 1, tầng trên là hạng 2, và cứ thế tính lên.

Nhưng khi vé chính thức mở bán, FIFA lại “lật kèo”, quay về hệ thống cũ. Tệ hơn, đến tháng 4 vừa qua, cơ quan này bất ngờ tạo thêm một “hạng vé siêu VIP” gồm vài hàng ghế đầu tiên sát mặt cỏ, với mức giá cao gấp nhiều lần so với phần còn lại của hạng 1.

Sân vận động MetLife (New Jersey), nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026, là tâm điểm cuộc điều tra của giới chức Mỹ. Ảnh: Reuters.

Hậu quả là hàng loạt người hâm mộ đã mua vé hạng 1 từ sớm bị đẩy ra khỏi khu vực đẹp nhất. “Các báo cáo chỉ ra rằng những cổ động viên mua vé trước khi hạng vé siêu VIP này được vẽ ra đã bị đẩy đến những vị trí tồi tệ hơn, bao gồm việc phải ngồi rất xa sân hoặc bị tống ra tận sau cầu môn”, văn bản thông báo điều tra nêu rõ.

Làn sóng phẫn nộ đang bùng nổ khi mà nhiều người bỏ tiền mua vé hạng 2 nhưng cuối cùng lại nhận được email xác nhận vị trí ghế nằm ở hàng ghế cuối cùng, cao nhất của sân vận động.

Chỉ còn hai tuần nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn tại Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng với sự vào cuộc của giới chức Mỹ, “trận đấu” pháp lý của FIFA có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu.