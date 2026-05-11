Trung Quốc căng thẳng với FIFA

Đàm phán mua bán bản quyền phát sóng World Cup giữa FIFA và China Media Group kéo dài nhiều tháng nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters.

Chỉ còn hơn một tháng trước ngày khởi tranh World Cup 2026, Trung Quốc và FIFA vẫn chưa đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng, trong bối cảnh mức phí được đưa ra lên tới 250 triệu USD , con số cao kỷ lục tại thị trường tỷ dân. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu giải đấu có được phát sóng tại Trung Quốc hay không, theo Sixth Tone.

FIFA hiện chia thị trường truyền hình toàn cầu thành ba nhóm, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ được xếp vào nhóm cao nhất cùng Mỹ và Anh nhờ quy mô dân số lớn. Tuy nhiên, đến ngày 10/5, FIFA vẫn chưa chốt được hợp đồng phát sóng với Trung Quốc, Ấn Độ cùng một số quốc gia Đông Nam Á và châu Phi.

Theo truyền thông Trung Quốc, FIFA ban đầu chào bán gói bản quyền World Cup 2026 cho China Media Group (CMG), đơn vị duy nhất được phép đàm phán và ký kết bản quyền phát sóng World Cup cho CCTV, với mức giá từ 250- 300 triệu USD .

Trong khi đó, ngân sách dự kiến của CMG chỉ khoảng 60- 80 triệu USD . Sau nhiều vòng thương lượng, mức giá được giảm xuống còn khoảng 120- 150 triệu USD nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ khai mạc ngày 11/6 tại Mexico City và kết thúc bằng trận chung kết ngày 19/7 tại Mỹ. Giải đấu lần đầu nâng số đội tham dự, kéo theo tổng cộng 104 trận đấu diễn ra ở 16 thành phố, thay vì 64 trận như kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Thời gian tổ chức cũng tăng lên 39 ngày. FIFA cho biết việc mở rộng quy mô cùng chi phí vận hành tăng cao là lý do khiến phí bản quyền leo thang.

Theo FIFA, tại World Cup 2022, khán giả Trung Quốc chiếm khoảng một nửa tổng thời lượng xem trên các nền tảng kỹ thuật số và mạng xã hội toàn cầu.

Trong hơn 20 năm qua, chi phí bản quyền World Cup tại Trung Quốc liên tục tăng mạnh. Gói bản quyền cho World Cup 2010 tại Nam Phi và 2014 tại Brazil có tổng trị giá khoảng 115 triệu USD . Đến World Cup 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar, con số này đã tăng lên khoảng 300 triệu USD .

Tuy nhiên, CMG cho rằng mức giá hiện tại không phản ánh đúng thực tế thị trường Trung Quốc. Đội tuyển nam nước này đã vắng mặt ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, khiến sức hút của giải đấu giảm đáng kể với khán giả trong nước. Ngoài ra, khoảng 70% số trận đấu của World Cup 2026 sẽ diễn ra vào khung giờ sáng đến gần trưa theo giờ Bắc Kinh, ảnh hưởng lớn tới lượng người xem và giá trị quảng cáo.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người dùng bày tỏ sự ủng hộ với CMG. Không ít ý kiến cho rằng FIFA đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” và “thổi giá” khi đưa ra mức phí thấp hơn nhiều cho thị trường Ấn Độ.

Phản hồi trước tranh cãi, FIFA cho biết tổ chức này vẫn đang trong quá trình đàm phán bản quyền với phía Trung Quốc và chưa thể công bố thêm thông tin do các cuộc thương lượng hiện mang tính bảo mật.