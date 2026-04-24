FIFA đã sai

FIFA từng hứa hẹn "cả thế giới sẽ đổ bộ" tới Bắc Mỹ vào kỳ World Cup 2026. Tuy nhiên, khi chưa đầy hai tháng nữa là khai màn giải đấu, mọi thứ chẳng khác gì một mùa hè bình thường.

Ronaldo trong một trận vòng bảng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. Ảnh: Hannah Mckay/Reuters.

Năm 2022, khi 16 thành phố đăng cai World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico được công bố, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Cả thế giới sẽ đổ bộ tới Bắc Mỹ cùng với làn sóng khổng lồ của niềm vui và hạnh phúc".

Tin vào viễn cảnh đó, nhiều khách sạn tại các thành phố chủ nhà đã nhanh chóng tăng giá phòng cho mùa hè 2026, chuẩn bị đón lượng du khách được kỳ vọng sẽ bùng nổ.

Thế nhưng, khi ngày khai màn chỉ còn chưa đầy hai tháng, nhiều khách sạn lại âm thầm giảm giá phòng tới 50%, còn ngành du lịch Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi: World Cup 2026 có thực sự tạo ra cú hích kinh tế, hay chỉ là một mùa hè bình thường?

Lời hứa và thực tế

Theo phân tích kinh tế - xã hội mà FIFA công bố năm ngoái, kỳ World Cup 2026 có thể mang lại tới 40,9 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ với giả định 40% lượng khán giả đến sân là du khách nước ngoài, tương đương hơn 2,5 triệu lượt khách quốc tế. Các quan chức còn lạc quan hơn khi đưa ra con số ước tính 3 triệu người. Tuần trước, ông Infantino tiếp tục khẳng định sẽ có “hàng chục triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến Mỹ chỉ để cảm nhận không khí” giải đấu.

Tuy nhiên, số liệu đặt phòng và bán vé thực tế đang cho thấy World Cup 2026 xét về góc độ thu hút du lịch có thể không đạt được những kỳ vọng đó.

Theo dữ liệu ngày 6/4 do CoStar - công ty chuyên phân tích dữ liệu bất động sản và khách sạn cung cấp cho tờ The Athletic, tỷ lệ phòng đã được đặt trước cho các ngày diễn ra trận đấu tại 9 trong số 11 thành phố đăng cai tại Mỹ còn không bằng với cùng kỳ năm ngoái. Tại 9 thành phố này không tính Philadelphia và Kansas City lượng đặt phòng chỉ tăng trung bình 0,8%. Nếu tính thêm hai thành phố đăng cai tại Canada là Vancouver và Toronto, lượng đặt phòng năm nay thậm chí còn thấp hơn cùng kỳ năm 2025.

"Đó không phải là viễn cảnh bội thu như những gì FIFA từng nói đến", ông Vijay Dandapani, Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York, chia sẻ với The Athletic.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở 16 thành phố tại Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: Hannah Mckay/Reuters.

Ngay cả CEO lâu năm của tập đoàn Hilton, ông Chris Nassetta, cũng thừa nhận tại một hội nghị ở Washington D.C. vào tuần trước: "World Cup, ở thời điểm hiện tại, có vẻ không mang lại sức hút mạnh mẽ như những gì chúng tôi đã kỳ vọng".

Ngay sau lễ bốc thăm và công bố lịch thi đấu vào tháng 12/2025, The Athletic đã khảo sát giá phòng tại 96 khách sạn tại 16 thành phố đăng cai. Kết quả cho thấy mức giá trung bình lên tới 1.013 USD /đêm vào thời điểm diễn ra trận khai màn, tăng tới 328% so với mức 293 USD của một đêm cuối tháng 5, tức chỉ ba tuần trước đó.

Bốn tháng sau, giá phòng tại chính những khách sạn này đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh. Tính trên 63/66 khách sạn tại Mỹ trong mẫu khảo sát, giá phòng trung bình tuần trước chỉ còn 579 USD /đêm cho các ngày thi đấu, giảm mạnh so với con số 1.034 USD hồi tháng 12.

Mức giảm sâu nhất ghi nhận tại Atlanta, nơi giá trung bình rớt từ 968 USD xuống còn 390 USD . Boston, Philadelphia và Seattle cũng ghi nhận mức giảm lên tới khoảng 50%. Dallas là thành phố có mức giảm ít nhất, từ 1.039 USD xuống 773 USD .

"Chúng tôi đang điều chỉnh lại dựa trên tình hình thị trường", bà Rosanna Maietta, Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ, thừa nhận.

Nguyên nhân đằng sau sự thất vọng

Nhu cầu ảo giai đoạn đầu

Một phần nguyên nhân đến từ chính sách đặt phòng hàng loạt của FIFA. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới đã đặt trước hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phòng tại mỗi thành phố đăng cai nhưng sau đó sử dụng quyền tùy chọn trong hợp đồng để hủy một phần lớn số phòng này vào đầu năm nay.

“Việc FIFA giữ quá nhiều phòng đã tạo ra một lượng cầu ảo trong giai đoạn đầu”, bà Maietta giải thích. Khi họ trả lại phòng, các khách sạn đột ngột dư thừa lượng lớn phòng trống trong khi lượng du khách thực tế lại không như kỳ vọng.

Giá vé cao và rào cản visa

Ông Dandapani cho rằng việc FIFA định giá vé “ở mức cao bất thường so với” World Cup 2022 tại Qatar đã khiến nhiều du khách nản lòng. Bên cạnh đó, chính sách thị thực khắt khe đã “dội gáo nước lạnh” lên làn sóng du lịch quốc tế đến Mỹ.

Tỷ lệ người mua vé quốc tế cũng đang thấp hơn so với mức dự báo 40-50%. Bà Noelle LeVeaux, Giám đốc Marketing ban tổ chức địa phương Dallas, cho biết chỉ khoảng 26-35% vé được mua bởi khách quốc tế. Dữ liệu FIFA gửi đến ban tổ chức Los Angeles, được The Athletic tiếp cận, cho thấy chưa đến 1/3 khán giả tại các trận đấu ở Los Angeles đến từ nước ngoài.

Chi phí đè nặng từ mọi phía

Không chỉ giá vé và phòng khách sạn, nhiều khoản chi phí khác cũng đang cộng dồn khiến một chuyến đi xem World Cup 2026 trở nên vượt tầm với của đại đa số người hâm mộ.

Các cơ quan giao thông tại New Jersey và Massachusetts đã thông báo giá vé tàu vào ngày diễn ra trận đấu sẽ lên tới lần lượt 150 USD và 80 USD . FIFA cũng đang thu phí đỗ xe hơn 100 USD tại hầu hết địa điểm thi đấu trong khi giá vé bóng đá vừa tiếp tục tăng trong tháng này.

“Nếu người hâm mộ cứ bị tận thu từng đồng ở mọi ngóc ngách trong suốt chuyến đi, thì sẽ rất khó để họ muốn đi cùng gia đình, hay sẵn sàng nán lại thêm một đêm tại khách sạn. Tất cả những chi phí đó sẽ cộng dồn thành một gánh nặng lớn”, bà Maietta nhận định.

Vẫn còn hy vọng?

Không phải tất cả đều bi quan. Các thành phố không phải điểm đến du lịch mùa hè truyền thống như Dallas và Miami ghi nhận mức tăng đặt phòng đáng kể, đặc biệt vào những ngày diễn ra trận đấu tâm điểm như Anh gặp Croatia hay Colombia đối đầu Bồ Đào Nha.

"Những trận đấu đó sẽ tạo ra nhu cầu cao hơn so với các trận đấu như Saudi Arabia gặp Cape Verde", ông James D'Agostino, Tổng giám đốc chuỗi khách sạn Gale Hotels tại Miami, nói.

Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng 31% tổng số trận đấu là vòng loại trực tiếp - loại hình không cho phép người hâm mộ lên kế hoạch từ sớm. Nhiều cổ động viên sẽ chỉ đặt vé và phòng khách sạn vào phút chót nếu đội tuyển của mình lọt vào vòng trong.

Tính đến ngày 21/4, FIFA cho biết đã bán được 5 triệu vé và sẽ mở thêm đợt bán mới trong khi tổng sức chứa của các sân vận động trong kỳ World Cup 2026 với 104 trận đấu rơi vào khoảng 6,7 triệu chỗ ngồi

“Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để kết luận. Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu thấy rõ hơn các con số”, ông Erik Hansen, Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ của Hiệp hội Du lịch Mỹ, chia sẻ.

Còn một câu hỏi vẫn chưa có lời giải: Liệu làn sóng đặt phòng phút chót có đủ lớn để biến giải đấu thành cú hích kinh tế thực sự hay World Cup 2026 sẽ chỉ là một mùa hè bình thường hơn những gì FIFA từng vẽ ra?