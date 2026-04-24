Động thái gây chú ý của Doãn Hải My

  • Thứ sáu, 24/4/2026 10:59 (GMT+7)
Doãn Hải My bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội, trong khi Đoàn Văn Hậu vẫn giữ im lặng.

Doãn Hải My đăng video và mở lại tính năng bình luận trên mạng xã hội.

Ngày 23/1, Doãn Hải My - vợ của Đoàn Văn Hậu - đăng tải video mới trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý, cô đồng thời mở lại tính năng bình luận sau thời gian hạn chế tương tác.

Đến sáng 24/1, nàng WAG tiếp tục chia sẻ thêm hai video ghi lại khoảnh khắc ngồi trên ôtô và một số hình ảnh bản thân trên Instagram. Trong khi đó, phía Đoàn Văn Hậu vẫn giữ im lặng, đồng thời duy trì trạng thái tắt bình luận trên trang cá nhân.

Ngày 16/4, hậu vệ sinh năm 1999 đăng tải loạt hình ảnh về lễ ký kết hợp đồng mới với Câu lạc bộ Công An Hà Nội diễn ra cùng ngày trên trang cá nhân. Trong một số khung hình, anh xuất hiện bên bà xã Doãn Hải My với những cử chỉ thân mật. Đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp xuất hiện công khai cùng chồng sau những ồn ào trên mạng xã hội.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu bị nhắc đến trên nhiều nền tảng khi xuất hiện các tin nhắn được cho là của anh gửi tới một cô gái. Dù chưa được xác thực, các hình ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. Đến nay, cả Văn Hậu và Hải My đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về những tin đồn liên quan.

doan hai my anh 1

Hình ảnh mới của Doãn Hải My sau thời gian im lặng trên mạng xã hội.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng nhờ ngoại hình nổi bật và nền tảng học vấn tốt. Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia, nơi cô lọt vào top 10 chung cuộc.

Cô và Đoàn Văn Hậu tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2023 với quy mô lớn, quy tụ nhiều cầu thủ và nghệ sĩ nổi tiếng. Sau hôn lễ, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các chuyến du lịch ở nhiều quốc gia. Hải My hiện hạn chế hoạt động trong lĩnh vực giải trí, dành thời gian chăm lo cho gia đình, đồng thời hỗ trợ chồng trong việc quản lý thương hiệu thời trang cá nhân.

Năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng với tên gọi ở nhà là Lúa. Gia đình thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau, thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng.

Vợ chồng Văn Hậu - Hải My gây chú ý

Giữa ồn ào trên mạng xã hội, Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên bà xã Doãn Hải My, khi cô xuất hiện cùng anh trong buổi ký hợp đồng gia hạn với CLB Công an Hà Nội.

19:23 16/4/2026

