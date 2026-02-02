Động thái của vợ Đoàn Văn Hậu khi chồng chấn thương

Sau khi Đoàn Văn Hậu buộc phải rời sân bằng cáng trong trận đấu gần đây của CLB Công An Hà Nội, Doãn Hải My có cử chỉ động viên chồng, phần nào trấn an người hâm mộ.

Doãn Hải My luôn đồng hành cùng chồng trong cuộc sống.

Tối 1/2, trên Instagram cá nhân, Doãn Hải My - bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên chồng. Trong ảnh, Văn Hậu nở nụ cười tươi, giơ ngón tay cái bày tỏ sự lạc quan.

Khoảnh khắc này gây chú ý sau khi nam cầu thủ buộc phải rời sân giữa chừng vì chấn thương trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Ninh Bình. Đây được xem như một lời trấn an dành cho người hâm mộ.

Trên story, Doãn Hải My cũng chia sẻ hình ảnh có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng thi đấu. Cô đưa con trai xuống sân gặp Văn Hậu sau trận đấu. Cặp đôi thể hiện tình cảm bằng nụ hôn nhẹ nhàng.

Ở phút 56 của trận đấu ở vòng 12 V.League tối 1/2, Đoàn Văn Hậu bất ngờ gặp vấn đề về thể trạng, tỏ ra đau đớn và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Hậu vệ sinh năm 1999 không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. HLV Mano Polking sau đó quyết định tung Minh Phúc - thành viên U23 Việt Nam - vào sân thay thế.

Khoảnh khắc Văn Hậu nằm sân khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh anh mới trở lại thi đấu chưa lâu sau quãng thời gian hơn 2 năm điều trị chấn thương dai dẳng. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1999 vẫn kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo ở phút 45+2.

Doãn Hải My cập nhật tình trạng của chồng.

Trước đó, tối 20/12/2025, Doãn Hải My từng chia sẻ cảm xúc về hành trình trở lại sân cỏ của chồng khi tham gia phần hỏi - đáp (Q&A) cùng người theo dõi trên Instagram. Trả lời câu hỏi về cảm xúc khi Văn Hậu tái xuất, cô cho biết: "Cuối cùng sự nỗ lực đã được đền đáp".

Nàng WAG sinh năm 2001 chia sẻ thêm rằng hành trình ấy là sự đánh đổi bằng "mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu", đồng thời khẳng định Văn Hậu là người kiên trì, quyết tâm và chăm chỉ. Cô ví chồng là điển hình của tinh thần "work hard in silence" - làm việc chăm chỉ trong im lặng.

Đoàn Văn Hậu từng trải qua giai đoạn khó khăn khi gặp chấn thương gót chân, được phát hiện từ tháng 9/2023. Anh phải tạm dừng thi đấu, nhiều lần sang Singapore và Hàn Quốc để thăm khám, điều trị.

Trong suốt quá trình đó, Doãn Hải My luôn đồng hành cùng chồng, từ những chuyến ra nước ngoài cho đến việc động viên tinh thần và chia sẻ trước dư luận.

Doãn Hải My là một trong những nàng WAG nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và được đánh giá cao về học vấn.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò kín tiếng, Đoàn Văn Hậu và Hải My công khai mối quan hệ vào giữa năm 2022. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà chú rể ở Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) vào tháng 11/2023 và đón con trai đầu lòng, bé Lúa, vào tháng 5/2024.