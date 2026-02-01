Khuất Văn Khang lộ ảnh hẹn hò

Loạt ảnh chụp của Khuất Văn Khang, ngôi sao đội U23 Việt Nam, cùng bạn gái khiến dân mạng bất ngờ.

Trở về từ giải U23 châu Á, Khuất Văn Khang là cầu thủ thu hút sự chú ý, được yêu mến khi hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng và thi đấu hết mình.

Mới đây, hình ảnh tiền vệ sinh năm 2003 chụp cùng cô nàng được cho là bạn gái được lan truyền khiến dân mạng bất ngờ. Hình ảnh được chụp tại photobooth ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) do Văn Khang làm chủ.

Trong hình, đội trưởng U23 Việt Nam thoải mái tạo dáng, tình cảm cùng nửa kia. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của người bạn gái.

Dưới các bài chia sẻ, fan theo dõi Văn Khang từ lâu lập tức nhận ra cô nàng, người từng được bắt gặp xuất hiện bên cạnh cầu thủ CLB Thể Công - Viettel.

Loạt ảnh chụp ở photobooth của Văn Khang và bạn gái lan truyền. Ảnh: KA Studio.

Theo đó, bạn gái tên Hạ Tú Anh, hiện đảm nhận vai trò quản lý tiệm photobooth. Nhiều người tinh ý nhận ra tên tiệm photobooth dường như được ghép từ chữ đầu trong tên của Văn Khang và Tú Anh.

Trên trang cá nhân, Tú Anh khá kín tiếng và không chia sẻ công khai nhiều về đời tư. Cô nàng chỉ đăng một số hình ảnh cá nhân và bài viết quảng bá cho tiệm ảnh.

Tin hẹn hò của cầu thủ U23 Việt Nam lập tức gây sốt. Nhiều người dành lời chúc mừng cho hạnh phúc đôi trẻ.

Khuất Văn Khang được đánh giá là cầu thủ đa năng của đội tuyển Việt Nam. Trong suốt hành trình của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, anh được bố trí thi đấu ở 4 vị trí khác nhau, trải dài từ hàng tấn công đến phòng ngự: tiền đạo cánh phải, cầu thủ chạy cánh trái (wing-back), hậu vệ trái, và là trung vệ trong những thời điểm đội bóng rơi vào tình thế khó khăn nhất.

Việc một cầu thủ có thể thích nghi nhanh chóng với nhiều vai trò như vậy cho thấy nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật cùng thể lực bền bỉ của Văn Khang.

Ít người biết rằng vừa bận rộn với lịch luyện tập, thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang vẫn đang dành thời gian theo đuổi tấm bằng đại học. Năm 2023, anh cùng một số VĐV khác trong đội bóng chủ quản Viettel theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Anh gây ấn tượng với màn "bắn" tiếng Anh lưu loát trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với Lào tại SEA Games 33 hồi cuối năm ngoái. Theo đó, khi trọng tài phất cờ việt vị sau bàn thắng của Đình Bắc ở phút 60 của trận, Văn Khang - trong vai trò đội trưởng - đã trao đổi bằng tiếng Anh và thuyết phục thành công trọng tài công nhận bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Trên mạng xã hội, anh chàng 22 tuổi còn được fan gọi vui là "học sinh giỏi Văn". Nguyên nhân xuất phát từ những dòng trạng thái hài hước được đăng tải trên fanpage của anh.

Khuất Văn Khang là cầu thủ tỏa sáng tại giải U23 châu Á. Ảnh: Khuất Văn Khang/Facebook.