Ngôi sao U23 Nhật Bản bất ngờ cảm ơn fan Việt

Yuto Ozeki, người đầu tiên sút vào lưới thủ môn Li Hao tại VCK U23 châu Á, gây bất ngờ khi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam và hẹn ngày gặp gỡ.

Ngày 31/1, trên fanpage của Câu lạc bộ Kawasaki Frontale (Nhật Bản), tiền vệ Yuto Ozeki - gương mặt gây sốt khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới của thủ môn Li Hao (Trung Quốc) tại chung kết U23 châu Á - gây bất ngờ khi xuất hiện trong video ngắn, gửi lời cảm ơn đến fan Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 2005 mở đầu lời giới thiệu bằng tiếng Việt: "Xin chào, tôi là Yuto Ozeki".

"Xin cảm ơn sự cổ vũ của các khán giả Việt Nam. Tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó có thể đến Việt Nam và gặp gỡ tất cả các bạn", Ozeki tiếp tục nói cảm ơn bằng tiếng Nhật, đồng thời giới thiệu Kawasaki Frontale đang vận hành trường bóng đá tại Việt Nam, hy vọng nhận được sự ủng hộ cho đội bóng.

Cuối clip ngắn, anh chàng nói "Hẹn gặp lại". Video nhanh chóng được fan bóng đá yêu thích và chia sẻ. Dưới clip, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài điển trai, giọng phát âm tiếng Việt khá rõ chữ và dễ thương của ngôi sao U23 Nhật Bản.

Ozeki tăng lượng người theo dõi lên gần gấp 3 lần sau giải U23 châu Á. Ảnh: yuto._.ozeki/Instagram.

Trong trận chung kết U23 châu Á hôm 24/1, ngay phút thứ 12, từ pha phối hợp của đồng đội, Ozeki tung cú dứt điểm ngay trong vòng cấm đánh bại thủ thành Li Hao - người đã giữ sạch lưới suốt các trận vòng bảng cho đến bán kết.

Tiền vệ người Nhật Bản lập tức gây sốt mạng xã hội khi là người phá vỡ bức tường thành vững chắc trước cầu môn của U23 Trung Quốc. Bên cạnh đó, vẻ ngoài điển trai, lãng tử cũng nhanh chóng giúp Ozeki thu hút lượng lớn fan nữ châu Á, trong đó có Việt Nam.

Sau giải đấu, lượng người hâm mộ trên mạng xã hội của anh chàng cũng tăng chóng mặt, từ 25.000 lên gần 70.000 người theo dõi chỉ sau ít ngày.

Trên trang Instagram cá nhân của của tiền đạo 20 tuổi, người hâm mộ Việt Nam cũng để lại hàng trăm bình luận bày tỏ sự yêu thích. Đáp lại, Ozeki cũng "thả tim" phần lớn bình luận.

"Anh ấy thả tim bình luận, còn thả tim tất cả story tui đăng về anh nữa, đáng yêu quá", "Yuto cực kỳ thân thiện luôn, mình xem các clip của đội thấy anh ấy rất giỏi làm trò vui để kết nối với đồng đội", "Chờ ngày ảnh sang Việt Nam, tôi nhất định sẽ xếp hàng để gặp" - fan bày tỏ.

Yuto Ozeki sinh ngày 6/2/2005 tại Kawasaki (tỉnh Kanagawa). Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Kawasaki Frontale và hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ozeki cao khoảng 1,78 m, thuận chân phải.

Không chỉ Ozeki, đồng đội cùng tuyển U23 Nhật Bản là tiền vệ Ryunosuke Sato cũng hút fan Việt sau giải đấu. Dưới bài đăng mới nhất trên trang Instagram có gần 40.000 follow của Sato, phần lớn bình luận đến từ người hâm mộ Việt Nam.

Sato có thêm nhiều fan Việt sau giải đấu ở Saudi Arabia. Ảnh: sato_ryunosuke1016/Instagram.

Một đồng đội của Sato ở CLB Tokyo là Renta Higashi đã trêu anh chàng là "idol ở Việt Nam" khi thấy quá đông fan Việt tràn vào bình luận.

Trước đó, khoảnh khắc Sato cùng tiền đạo Brian Nwadike oẳn tù tì để chọn người đá phạt trong trận chung kết với U23 Trung Quốc đã viral, khiến người xem thích thú.

Khi bước lên chấm 11 m, Sato không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu tâm lý của Li Hao. Sato không cần quá nhiều đà, nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Trung Quốc bằng cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0.

Sato sinh năm 2006, hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho FC Tokyo và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản.

Vào tháng 6/2025, anh được triệu tập vào đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản tham dự vòng loại thứ 3 của Vòng loại World Cup 2026. Trong trận ra mắt gặp Indonesia trong chiến thắng 6-0 của đội nhà vào ngày 12/6 cùng năm, Sato đã phá vỡ kỷ lục để trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho Nhật Bản tại vòng loại World Cup, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ 4 từng thi đấu cho Nhật Bản.