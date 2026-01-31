Quế Ngọc Hải gọi Đình Bắc là 'khủng long'

Chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ cho Quế Ngọc Hải, Đình Bắc cũng luôn được đàn anh quan tâm, dành sự động viên trong nhiều giải đấu.

Hình ảnh Đình Bắc "cover" Quế Ngọc Hải khiến người hâm mộ thích thú.

Nhận được sự quan tâm sau các giải đấu như SEA Games 33, U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc đang là cái tên sáng giá của bóng đá Việt Nam cũng như nhận nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

Là thần tượng của nhiều bạn trẻ, song Đình Bắc cũng có những "idol" trong lòng mình, tiêu biểu là thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Trước khi gây chú ý như hiện tại, Đình Bắc luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến dành cho đàn anh cùng quê Nghệ An.

"Ở Việt Nam, anh Quế Ngọc Hải là hình mẫu của sự bản lĩnh mà em cần học hỏi. Anh Hải cũng từng gặp những khó khăn nhất định nhưng sau đó trở lại và là thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia", tiền đạo sinh năm 2004 nói trong một lần phỏng vấn, đồng thời dành nhiều lời tán dương cho Hải Quế.

Đình Bắc cũng khẳng định Quế Ngọc Hải là người truyền cho anh nhiều cảm hứng nhất, giúp anh trau dồi được bản lĩnh và tâm lý mạnh mẽ hơn.

Đình Bắc gây ấn tượng với lối đá mạnh mẽ, tính cách không ngại va chạm trên sân ở các giải đấu vừa qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại các giải đấu vừa qua, người hâm mộ cũng thích thú trước khoảnh khắc Đình Bắc có dáng vẻ giống Quế Ngọc Hải trong một tình huống động viên đồng đội trên sân, với cái vung tay thương hiệu của đàn anh.

Hình ảnh này cũng được Quế Ngọc Hải chia sẻ lại, bình luận trêu trọc: "Tôi đã nhìn thấy một con khủng long nữa rồi".

Trên mạng xã hội, bộ đôi cầu thủ cũng có nhiều màn tương tác gần gũi. Sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á, Đình Bắc đăng tải dòng trạng thái xin lỗi người hâm mộ. Dưới phần bình luận, Quế Ngọc Hải để lại lời động viên: "Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua. Giờ là lúc phải vững vàng và chiến đấu mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ".

Sau đó, "khủng long" Đình Bắc và các đồng đội đã thực sự xuất sắc khi đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026. Trở về Việt Nam, Đình Bắc còn nhận lời khen khi chuẩn bị chiếc áo đấu có chữ ký các thành viên đội tuyển làm món quà dành tặng con gái Quế Ngọc Hải.

"Cảm ơn chiếc quà siêu xịn xò của chú Nguyễn Đình Bắc", đàn anh đăng tải bức ảnh con gái diện chiếc áo và lời cảm ơn trên trang cá nhân.

Với phong độ ấn tượng đang thể hiện, Đình Bắc được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam chinh chiến cùng các đàn anh, hứa hẹn về màn kết hợp, tương tác giữa "fan" Đình Bắc và "idol" Quế Ngọc Hải.