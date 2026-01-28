Bộ ảnh check-in dàn linh vật 'bát mã truy phong' ở Quảng Trị gây sốt

|
Ngày 27/1, ngay khi dàn linh vật ngựa chào xuân Bính Ngọ ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị hoàn tất, Trúc Dương (sinh năm 1997, người dân địa phương) là một trong những người đầu tiên tới chụp ảnh check-in. Cùng một số nữ sinh trung học tại địa phương, Dương chọn trang phục áo dài truyền thống, phía sau là "background" những chú ngựa linh vật năm nay. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ ảnh nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận trầm trồ.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trúc Dương cho biết khác với mọi năm chỉ có 1-2 tượng, linh vật năm nay tại xã có tới 8 con ngựa. "Khi chiêm ngưỡng tận mắt, tôi thực sự choáng ngợp bởi độ uy nghi, sinh động của những bức tượng này. Phần bờm ngựa còn được làm từ chất liệu mút xốp, khi có gió thổi qua sẽ lung lay như thật", cô nói.
Trúc Dương cho biết ngay cả từ khoảng cách xa, dàn linh vật được đặt tại công viên bờ hồ Lao Bảo (còn gọi là hồ Tâm Thủy) cũng dễ dàng được nhìn thấy bởi độ hoành tráng. Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn trẻ ở Huế, Nghệ An cũng đã nhanh chóng tới chụp hình với các bức tượng.
Tổng chiều tổ hợp linh vật khoảng 17 m, rộng hơn 6 m. Trong đó, mỗi con ngựa cao từ 2 đến 3,5 m, được sơn các màu cam, trắng, nâu, xám hài hòa.
Tác giả của dàn linh vật này là nghệ nhân Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, Quảng Trị) - cha đẻ của loạt linh vật đình đám. Theo anh Tâm, tác phẩm năm nay có tên "bát mã truy phong", lấy cảm hứng từ hình ảnh thuộc dòng tranh Mã Đáo Thành Công. Hình ảnh 8 con ngựa biểu thị sự đoàn kết, thịnh vượng, thành đạt và thắng lợi.
Năm nay, dàn linh vật được đặt hàng và hoàn thiện sớm để kịp chào đón sự kiện "chợ phiên biên giới", được xã Lao Bảo tổ chức vào ngày 30-31/1. Sự kiện bao gồm các hoạt động vui chơi, văn nghệ và mua bán các đặc sản địa phương chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trúc Dương check-in bên linh vật rồng và rắn ở địa phương các năm trước, đều là tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm. Từ năm 2022 cho đến nay, nhiều người dân cả nước cũng đều mong ngóng được chiêm ngưỡng các linh vật đến từ Quảng Trị do nghệ nhân Tâm sáng tạo.
