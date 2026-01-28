Bộ ảnh check-in dàn linh vật 'bát mã truy phong' ở Quảng Trị gây sốt

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trúc Dương cho biết khác với mọi năm chỉ có 1-2 tượng, linh vật năm nay tại xã có tới 8 con ngựa. "Khi chiêm ngưỡng tận mắt, tôi thực sự choáng ngợp bởi độ uy nghi, sinh động của những bức tượng này. Phần bờm ngựa còn được làm từ chất liệu mút xốp, khi có gió thổi qua sẽ lung lay như thật", cô nói.