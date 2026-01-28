Mẹ thủ môn Cao Văn Bình: 'Chưa thấy con tâm sự có bạn gái'

Là chàng trai tình cảm, thủ môn Cao Văn Bình thường xuyên tâm sự với mẹ - bà Nguyễn Thị Hường - nhiều điều, từ chuyện sân cỏ tới đời sống cá nhân.

'Gia sản' quý giá của thủ môn Cao Văn Bình Thủ môn Văn Bình dành riêng một góc nhà để cất giữ huy chương, linh vật các giải đấu và cả những chiếc cúp từ ngày còn bắt gôn ở sân bóng không chuyên.

Từ hôm 26/1, khi thủ môn Cao Văn Bình có ít ngày nghỉ phép về quê sau vòng chung kết U23 châu Á cùng đồng đội, căn nhà nơi anh cùng gia đình sinh sống ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hiếm khi vơi khách ghé thăm.



Thậm chí có lúc, hàng trăm người hâm mộ cùng kéo đến trước cổng nhà, háo hức được giao lưu, xin chữ ký của thủ thành sinh năm 2005. Bà Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1976) - mẹ Cao Văn Bình - cũng phải tạm nghỉ sạp hoa quả ở chợ Phủ Diễn, nhờ người bán hàng thay để ở nhà cùng con tiếp khách.

Trong ngôi nhà nhỏ nhộn nhịp tiếng cười nói, bà Hường vừa kể với Tri Thức - Znews về cảm xúc khó quên của gia đình những ngày qua, vừa bồi hồi nhớ lại hành trình nỗ lực theo đuổi bóng đá của cậu con trai út.

Sạp hoa quả đắt khách nhờ con trai

Tối 23/1, từ băng ghế dự bị, thủ môn Cao Văn Bình được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao bắt chính trong trận tranh hạng 3 quan trọng với U23 Hàn Quốc, đánh dấu một trong những trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh tính đến hiện tại.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Hường mới biết tin con trai được ra sân. Bà vội dọn hàng, trở về nấu cơm tối, chuẩn bị cùng hàng xóm tập trung theo dõi. Suốt 120 phút kịch tính, tim người mẹ như muốn "nhảy ra khỏi lồng ngực" khi theo dõi những tình huống nguy hiểm trước khung thành của con trai.

Đặc biệt, khi trận đấu phải phân thắng thua trên chấm luân lưu, bà Hường không dám nhìn. Bà chạy ra sân, chắp tay cầu nguyện cho con trai. Đến cú luân lưu thứ 7, khi Văn Bình thành công cản phá cú sút từ cầu thủ đối phương, mọi người hô vang, bà mới dám quay lại ăn mừng.

"Tôi không biết làm gì ngoài nhảy cẫng lên hạnh phúc, mọi thứ quá đỗi cảm xúc, bùng nổ", bà kể.

Hàng xóm, người hâm mộ đến nhà chia vui cùng thủ môn Cao Văn Bình hôm 27/1.

Hôm sau ra chợ, sạp hoa quả của bà Hường được nhiều người tìm đến, chụp hình check-in và mua hàng ủng hộ. Vừa bán hàng, bà vừa cười hạnh phúc, gửi lời cảm ơn những lời khen ngợi, tình cảm yêu mến con trai mình của người hâm mộ.

"Bình thường tôi bán được 7 phần thì mấy hôm vừa rồi được khoảng 8, 9 phần, cũng rất phấn khởi. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của bà con, người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam nói chung và con trai tôi nói riêng", bà chia sẻ.

Đặc biệt, Cao Văn Bình thu hút lượng fan nhí, fan nữ đông đảo, là những học sinh ở địa phương. Sau giờ tan học vài ngày qua, nhiều em cầm theo giấy trắng, áo bóng đá tới trước cửa nhà, xin chữ ký và chụp hình với thần tượng.

Một số người hâm mộ nữ còn đùa với bà Hường rằng muốn "ứng tuyển" làm con dâu gia đình. Đáp lại, bà hóm hỉnh: "Ai muốn làm con dâu cô thì ở lại phụ rửa bát, nấu cơm trước nhé".

Con có người yêu sẽ "báo cáo" ngay cho mẹ

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 10, không gian bà Hường trân quý, thường dành nhiều thời gian ngắm nghía nhất là nơi treo những tấm huy chương, cúp danh hiệu con trai giành được sau những giải đấu từ nhỏ đến lớn.

Kể với giọng tự hào, bà cho biết từ nhỏ, Cao Văn Bình đã có niềm đam mê với bóng đá và thể hiện được năng khiếu bản thân. Anh sớm được lựa chọn vào đội tuyển của trường tham gia các giải nhi đồng của địa phương, thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Bà Hường không giấu nổi niềm vui trước thành tích của con trai tại giải U23 châu Á 2026.

Năm 10 tuổi, Cao Văn Bình được lựa chọn vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, bắt đầu thời gian rèn luyện, học tập xa nhà. Cũng tại đây, anh được ban huấn luyện nhìn ra tiềm năng với vị trí thủ môn và cho thử sức ở khung thành.

Thời gian đầu con xa nhà, bà Hường thương con, nhớ con, gần như đêm nào cũng khóc.

"Đến giờ, mỗi lần cứ nghĩ về khoảng thời gian đó là tôi lại chảy nước mắt. Cho con về thì không đành, để con ở lại thì nhớ không chịu được", bà kể.

Biết mẹ hay lo lắng, thời gian đầu, Cao Văn Bình thường giấu bà mỗi khi gặp chấn thương, xây xát hay chuyện buồn. Khi biết tin, bà Hường vừa giận vừa thương, dặn con có gì hãy thoải mái tâm sự. Dần dần, bà cũng trở thành chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên cho cậu con trai út. Không chỉ chuyện sân cỏ, Văn Bình cũng tỉ tê với mẹ nhiều chuyện về cuộc sống hàng ngày, thậm chí chuyện tình cảm.

"Con hay nói khi nào có người yêu sẽ tâm sự với tôi, nhưng giờ thì chưa thấy kể gì", bà nói, ngại ngùng khi được biết con trai hiện nhận được nhiều sự yêu mến, trở thành hình mẫu bạn trai của nhiều cô gái.

Những bằng khen, huy chương và đồ kỷ niệm của Văn Bình đều được gia đình cất giữ cẩn thận.

Giống nhiều gia đình có con theo nghiệp bóng đá, khi Văn Bình bắt đầu được câu lạc bộ cho thi đấu ở các giải trẻ U13, U15, U17 và U19, vợ chồng bà Hường gần như không bỏ lỡ trận đấu nào của con. Với các trận trong nước, vợ chồng bà đều cố gắng tới sân trực tiếp cổ vũ, theo dõi. Một số giải như SEA Games, U23 châu Á không thể theo chân, hai người theo dõi qua màn hình tivi từ quê nhà.

Với bà Hường, thành công gần nhất của con trai là trái ngọt cho những năm tháng bền bỉ theo đuổi bóng đá nghiêm túc, động lực cho những thành công tiếp theo. Tuy nhiên, trước những lời khen, bà cũng luôn dặn con luôn phải khiêm nhường, không được ngủ quên trên chiến thắng và giữ tinh thần chăm chỉ, nỗ lực.

"Tôi hay dặn con cố gắng nhưng đừng quá sức, cứ kiên trì mà làm. Trong mắt tôi, Bình luôn là đứa con yêu, ngoan ngoãn và đáng tự hào", bà bày tỏ.