Mẹ Nhật Minh gửi mì tôm, cành đào 'tiếp lửa' con trai trước bán kết

Bà Minh Thu, mẹ hậu vệ Nhật Minh, gửi gắm sự cổ vũ, tiếp sức cho con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam bằng hương vị quê nhà trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Bà Minh Thu chuẩn bị mì tôm, sữa, bánh nhờ cổ động viên đem sang Saudi Arabia tiếp sức con trai.

Ngày 20/1, chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Minh Thu cho biết gia đình bà không kịp xin visa để sang Saudi Arabia trực tiếp cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận bán kết tối 20/1.

Vì vậy, khi nghe tin một số cổ động viên Việt Nam sang tiếp lửa cho các "chiến binh sao vàng", bà nhanh chóng mua một số thực phẩm, nhờ đem sang cho con trai.

Những món quen thuộc như mì tôm, phở ăn liền hay sữa, bánh quê nhà được bà Thu tự tay lựa chọn theo sở thích Nhật Minh, đóng gói cẩn thận. Bà còn cùng một số cổ động viên đi mua cành đào nhỏ, gửi chút không khí trước thềm Tết Nguyên đán cho các cầu thủ.

Thời gian qua thi đấu xa nhà, hậu vệ sinh năm 2003 cũng thường xuyên gọi điện cho gia đình. Anh chia sẻ đồ ăn ở Saudi Arabia khá khó ăn, không hợp khẩu vị và anh rất nhớ đồ ăn Việt Nam. Người mẹ hy vọng những món ăn quen thuộc được gửi sang gấp sẽ giúp nam hậu vệ có thêm tinh thần chiến đấu trước trận bán kết.

"Minh ơi, con đang làm rất tốt rồi, con cùng toàn đội hãy cố gắng mang chức vô địch về cho Tổ quốc nhé con. Bố mẹ và mọi người ở nhà đã sẵn sàng rồi", bà Thu nhắn nhủ.

Vợ chồng bà Minh Thu gửi gắm không khí Tết cho U23 Việt Nam bằng cành hoa đào.

Nhật Minh đang là một trong số những cái tên nổi bật của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay. Trước vòng chung kết U23 châu Á, anh cũng góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 33 hay cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Trước đó tại SEA Games 33, gia đình Nhật Minh gồm 12 thành viên cũng sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ con trai và toàn đội. Sau chiến thắng trong đêm chung kết, đại gia đình hòa vào nhóm cổ động viên Việt Nam ở Bangkok và cùng các gia đình cầu thủ khác "đi bão" đến 3h sáng, sau đó tổ chức 35 mâm cỗ ăn mừng ở quê nhà Hải Phòng.