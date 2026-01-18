Người mẹ gánh ước mơ bóng đá của Lê Phát: Nghề con chọn, con phải chịu

Trong mắt mẹ, em út tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát là chàng trai ngoan ngoãn, luôn kiên định với tình yêu bóng đá dù gặp nhiều khó khăn.

Màn tâng bóng điệu nghệ của tiền đạo Lê Phát năm 10 tuổi Theo lời người thân, Nguyễn Lê Phát bộc lộ tình yêu cho bóng đá từ nhỏ. Anh cũng được công nhận tài năng khi sớm trúng tuyển vào Học viện PVF.

"Vui quá mẹ ơi, bàn thắng tới rồi".

Ngay khi trở về phòng thay đồ trận tứ kết gặp U23 UAE, Nguyễn Lê Phát nhanh chóng gọi điện cho mẹ - chị Lê Thị Mỹ Linh (46 tuổi).

Từ phòng khách gia đình ở xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, chị Linh nghẹn ngào: "Đúng rồi, bàn thắng cuối cùng cũng đến rồi con ạ". Ở ngoài sân, bố, chú, cậu của Phát đang nhảy cẫng lên, reo hò ăn mừng chiến thắng cùng nhiều hàng xóm xung quanh.

Bàn thắng cảm xúc

Đêm 16/1 (giờ Việt Nam), Nguyễn Lê Phát là một trong những cái tên phủ sóng mạng xã hội khi ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong chiến thắng 3-2 trước U23 UAE, qua đó thẳng tiến vào bán kết U23 châu Á.

Chàng trai vừa đón tuổi 19 cách đó ít ngày có pha dứt điểm cận thành ở những phút cuối hiệp 1, khiến người hâm mộ vỡ òa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Linh cho biết gia đình theo dõi trận tứ kết ở nhà cùng một số người thân, hàng xóm. Khoảnh khắc Lê Phát tỏa sáng, các thành viên dù phấn khích cũng không dám hô lớn vì sợ cháu nội mới vài tháng tuổi thức dậy.

"Đến cuối trận vui quá, bố Phát và mấy người phải chạy ra ngoài đường ăn mừng. Tôi thì vừa khóc vừa cười, quá xúc động và hạnh phúc", chị kể, cho biết thêm trước khi trận đấu diễn ra, một số thành viên trong nhà đã dự đoán Lê Phát sẽ là người ghi bàn và điều đó đã thành sự thật.

Lê Phát là một trong những cầu thủ ghi bàn ở trận tứ kết của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Nhìn tên con trai tràn ngập mạng xã hội trong đêm, xem lại từng đoạn cắt video, chị Linh mừng thay cho con, cũng tự hào trước trái ngọt mà con và cả gia đình cùng gieo trồng bao năm qua.

"Trước đó, con cũng tâm sự với tôi rằng rất muốn có thể tự mình ghi bàn cho đội tuyển. Ở những trận trước, con đã có một số cơ hội nhưng chưa thực hiện được, cuối cùng cũng đợi được giây phút ấy", chị chia sẻ.

Trước vòng chung kết U23 châu Á, Nguyễn Lê Phát không phải là cái tên được nhiều người hâm mộ chú ý. Anh thậm chí chỉ được điền tên vào danh sách cuối cùng sau chấn thương của Bùi Vĩ Hào. Tuy nhiên sau những lần được trao cơ hội ra sân, chàng trai 19 tuổi ngày càng gây ấn tượng với màn thể hiện xuất sắc và từng bước tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Kiên định với giấc mơ bóng đá

Giống nhiều cầu thủ khác, Lê Phát bộc lộ tình yêu dành cho trái bóng tròn từ nhỏ. Mỗi khi thấy bố, anh trai hay bạn bè đến sân bóng gần nhà, anh không bao giờ bỏ lỡ cơ hội góp mặt.

Thấy con đam mê, ngoài công việc nương rẫy, chị Linh thường tìm kiếm thông tin về đợt tuyển sinh của các câu lạc bộ để con thử sức. Năm 9 tuổi, bà mẹ Lâm Đồng một mình bắt xe khách, đưa con đi miền Tây khi nghe tin Học viện PVF tuyển sinh tại Cần Thơ. Không ngờ, con trai út của chị đánh bại hàng trăm ứng viên khác, giành một vé vào học viện.

"Thực ra lúc đó tôi cứ đưa con đi thử cho biết vậy thôi, nếu lỡ trúng tuyển thì cũng nghĩ sẽ đào tạo ở TP.HCM. Không ngờ sau đó, học viện chuyển địa điểm ra Hưng Yên, các học viên cũng phải đi theo học tập", chị Linh nói.

Lê Phát thân thiết với mẹ, thường tâm sự nhiều chuyện trong cuộc sống. Ảnh: NVCC.

Lúc này, Lê Phát mới 10 tuổi. Vợ chồng chị phân vân, không nỡ để con một mình xa nhà khi còn quá nhỏ. Nhưng thấy con kiên định, chị hạ quyết tâm ủng hộ.

Ngày đưa con ra Bắc, chị Linh có 3 ngày ở lại học viện cùng con. Đêm cuối trước ngày chị về, khoảng 22h, Phát bất ngờ gọi điện nhưng không nói câu nào, chỉ có tiếng thút thít.

Đến sáng, chị bảo con: "Đây là nghề con chọn, con phải chịu. Nếu bây giờ con không nỡ xa mẹ, mẹ sẽ đặt vé rồi chúng ta cùng về luôn, không tập luyện gì nữa". Nghe thế, cậu bé 10 tuổi khóc nức nở nhưng vẫn kiên quyết: "Con sẽ nhớ mẹ lắm, nhưng con không về đâu".

"Khoảnh khắc đó, tôi biết con đam mê đến nhường nào. Tôi cũng quyết định hủy vé, thuê nhà nghỉ bên ngoài, ở lại với con thêm 2 tuần", chị nói.

Sau khi trở về Lâm Đồng, chị Linh vẫn không yên tâm, bồn chồn không biết con có hòa nhập được. Chị lại khăn gói ra Hà Nội, làm tạm nhiều công việc để có tiền trang trải sinh hoạt như rửa bát thuê, phụ quán phở đến dọn dẹp kho bãi. Cứ vài tháng tháng, chị về quê rồi lại trở ra Bắc để dõi theo con, khi nào túng thiếu quá lại mượn tạm người thân để xoay xở.

Sau gần 3 năm đi đi về về, thấy con dần cứng cáp, bắt đầu thi đấu, chị Linh mới tạm yên tâm, trở về quê hẳn. Nhưng chỉ cần con góp mặt trong giải đấu nào, chị đều sắp xếp đến tận nơi cổ vũ.

Thích nhất cơm mẹ nấu

Với chị Linh, cậu con trai út là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ nhỏ. Chị để ý có lần đi siêu thị, dù rất thích chiếc áo treo trên móc, nhưng Phát nhanh chóng đặt xuống khi nhìn thấy giá tiền quá cao: "Thôi, con không muốn mua đâu mẹ".

Mỗi khi được nghỉ về nhà, cầu thủ cứng cỏi, lăn xả trên sân lại sà vào lòng mẹ, thủ thỉ đủ thứ. Với anh, phần thưởng yêu thích nhất luôn là những bữa cơm mẹ nấu, đặc biệt là món cá chiên, thịt luộc cuốn bánh tráng, chấm với bát nước mắm tỏi thật cay mẹ pha.

Thời điểm SEA Games 33, Lê Phát chưa có cơ hội ra sân nhiều so với đàn anh song cũng bắt đầu để lại dấu ấn với khả năng bứt phá, di chuyển thông minh và tích cực hỗ trợ phòng ngự. Anh còn được người hâm mộ và đồng đội đặt biệt danh “Mbappe Việt Nam”.

Gia đình thường đến sân cổ vũ tiền đạo sinh năm 2007 thi đấu. Ảnh: NVCC.

Mỗi khi thấy con buồn vì ngồi ghế dự bị, chị Linh đều gọi điện động viên, nhắn con giữ vững tinh thần và chăm chỉ luyện tập, chờ cơ hội. Và đúng như vậy, khi thấy con được trao nhiều cơ hội hơn ở U23 châu Á và ngày càng tỏa sáng, chị Linh cảm thấy bao nỗ lực của con đã được đền đáp.

"Nhưng tôi cũng luôn dặn con rằng dù có được khen giỏi, tung hô sau thành công, con cần nhớ khiên tốn, còn có rất nhiều người giỏi hơn mình và điều quan trọng là không được ngừng chăm chỉ", chị chia sẻ.

Trước khi Lê Phát cùng đồng đội sang Saudi Arabia, vợ chồng chị Linh dự định xin visa, sẵn sàng bay sang trực tiếp cổ vũ nếu đội tuyển tiến sâu. Nhưng lo bố mẹ mệt, tiền đạo 19 tuổi ngăn: "Thôi bố mẹ ở nhà cổ vũ con cũng được rồi, bay qua đó 2 chặng dài, mệt lắm. Thời tiết bên này cũng khắc nghiệt".

Trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, chị Linh không mong gì hơn ngoài một chiến thắng nữa cho các "chiến binh sao vàng". Với tỷ số dự đoán 2-0, chị hy vọng cậu con trai út sẽ lại là một trong những người góp công ghi bàn.

"Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cùng mọi người ở quê nhà theo dõi, tiếp lửa cho các con", chị chia sẻ.