Ngày đặc biệt của cầu thủ trẻ nhất U23 Việt Nam

Bước sang tuổi 19 đúng ngày diễn ra trận đấu quyết định với U23 Saudi Arabia, tiền đạo Nguyễn Lê Phát nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng đội, người hâm mộ.

Lê Phát đón tuổi 19 hôm 12/1. Ảnh: VFF.

Ngày 12/1, Nguyễn Lê Phát chia sẻ bài đăng chúc mừng sinh nhật bản thân trên trang cá nhân.

"Happy birthday to me 19+", anh chú thích bức hình chụp vào ngày sinh nhật 8 tuổi.

Dưới bài đăng, nhiều đồng đội, đàn anh nhanh chóng để lại lời chúc mừng đến "em út" tuyển U23 Việt Nam.

"Chúc mừng sinh nhật Em ba bê (chỉ cầu thủ Mbappe - PV) nhé", Nguyễn Nhật Minh trêu chọc. "Mbappe Việt Nam" cũng là biệt danh được nhiều người hâm mộ đặt cho Lê Phát nhờ lối chơi tốc độ, dứt điểm tốt. Trong khi đó, Lê Văn Thuận gửi lời chúc đàn em kèm một bức hình ngày nhỏ của tiền đạo 19 tuổi.

Tiền đạo quê Đắk Nông (cũ) chia sẻ bức ảnh cũ năm 8 tuổi. Ảnh: Lê Phát/Facebook.

Đón sinh nhật đúng ngày diễn ra trận "quyết chiến" với U23 Saudi Arabia, Lê Phát cũng được nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cổ vũ, chúc anh và toàn đội giành được chiến thắng trước đội chủ nhà.

Hiện, U23 Việt Nam đang giữ vị trí nhất bảng A với 6 điểm, đang nắm quyền tự quyết để đi tiếp.

Chỉ cần không để thua trong trận đấu tối 12/1, các "chiến binh sao vàng" sẽ chắc suất vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan đang cùng có 3 điểm.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Nguyễn Lê Phát ban đầu không phải là cái tên thu hút sự chú ý bên cạnh nhiều đàn anh ngôi sao như Đình Bắc, Thanh Nhàn. Anh thậm chí chỉ được điền tên vào danh sách cuối cùng nhờ chấn thương của Bùi Vĩ Hào.

Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2007 nhanh chóng gây ấn tượng khi được trao cơ hội ra sân. Trong trận gặp U23 Kyrgyzstan, anh là người góp công đem về quả phạt đền cho U23 Việt Nam sau khi bị hậu vệ của Kyrgyzstan phạm lỗi.

Trong trận giao hữu với U23 Syria trước giải, cũng chính Lê Phát là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam dù sau đó các học trò của HLV Kim Sang-sik để thua 1-2.

Tối 12/1 (theo giờ Việt Nam), trận "chung kết" cho vị trí đầu bảng A giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào 23h30 trên sân Prince Abdullah Al Faisal. Với hai trận toàn thắng trước đó, người hâm mộ Việt Nam tiếp tục hy vọng vào một màn thể hiện xuất sắc từ các "chiến binh sao vàng".