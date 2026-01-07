Ảnh chế Đình Bắc 'mukbang' lan truyền sau trận thắng U23 Jordan

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, Đình Bắc gây thích thú khi vừa đi vừa ăn ngon lành một quả táo trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia). "Đình Bắc ăn táo trông 'thư giãn' quá, cứ như sau một trận đấu nhẹ nhàng", "Hình ảnh nói lên tất cả: 'Trận này dễ như ăn táo'" hay "Thắng thì thắng rồi, ăn miếng táo cho lại sức đã" là những bình luận hài hước của dân mạng. Ảnh cắt từ clip.