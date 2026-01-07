Ảnh chế Đình Bắc 'mukbang' lan truyền sau trận thắng U23 Jordan

|
Tối 6/1 (giờ Việt Nam), tuyển U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 với các màn lập công của Đình Bắc, Hiểu Minh. Ngay sau trận mở đầu thuận lợi, mạng xã hội tràn ngập thông tin về các "chiến binh sao vàng", đặc biệt là những khoảnh khắc thú vị bên lề. Ảnh: AFC Asian Cup.
|
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, Đình Bắc gây thích thú khi vừa đi vừa ăn ngon lành một quả táo trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia). "Đình Bắc ăn táo trông 'thư giãn' quá, cứ như sau một trận đấu nhẹ nhàng", "Hình ảnh nói lên tất cả: 'Trận này dễ như ăn táo'" hay "Thắng thì thắng rồi, ăn miếng táo cho lại sức đã" là những bình luận hài hước của dân mạng. Ảnh cắt từ clip.
|
Sau khi vào phòng thay đồ, Đình Bắc tiếp tục ăn uống trong không khí vui mừng của toàn đội. Hình ảnh này cũng khiến anh được nhiều người hâm mộ thích thú đặt biệt danh là "Bắc mukbang". Ảnh: Troll bóng đá.
|
Tối 6/1, chân sút số 7 là người ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Anh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng sau màn thể hiện tốt tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Màn thể hiện của các học trò HLV Kim Sang-sik trong trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á cũng khiến dân mạng nhiều nước thán phục. Trên nhiều fanpage, không ít bình luận tán dương, thậm chí so sánh lối chơi của U23 Việt Nam với Arsenal, từ cách dàn xếp đá phạt cho đến hàng phòng ngự chắc chắn. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Sau trận đấu, cả fanpage của FIFA (66 triệu lượt theo dõi) và AFC Asian Cup (2,8 triệu lượt theo dõi) còn cùng đăng tải hình ảnh của Khuất Văn Khang (sinh năm 2003). "Đầu xuôi đuôi lọt", FIFA chú thích dưới hình ảnh Khuất Văn Khang khoác vai Đình Bắc. Trong khi đó, AFC Asian Cup viết: "Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam". Ảnh: Ghiền bóng đá.
|
Với 3 điểm giành được sau trận ra quân, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ niềm hy vọng vào một thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Đặc biệt, "kỳ tích Thường Châu" năm 2018 là kịch bản được mọi người mong chờ lặp lại nhất. Ảnh: FPT Play.
|
Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 tới. Đối thủ của các "chiến binh sao vàng" bước vào cuộc đối đầu trong tình thế bất lợi khi tiền vệ trung tâm Arsen Sharshenbekov không thể ra sân vì án treo giò. Ảnh: Troll bóng đá.
