Dân mạng Việt Nam 'dậy sóng' khi FIFA, AFC gọi tên Khuất Văn Khang

Khoảnh khắc đội trưởng Khuất Văn Khang xuất hiện trên trang Facebook chính thức của FIFA và AFC thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận.

Tối 6/1, tuyển U23 Việt Nam nhập cuộc U23 châu Á 2026 bùng nổ với chiến thắng 2-0 trước Jordan. Màn ghi dấu ấn tượng trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á.

Sau trận đấu, cả FIFA (66 triệu lượt theo dõi) và AFC Asian Cup (2,8 triệu lượt theo dõi) cùng đăng tải hình ảnh của Khuất Văn Khang (sinh năm 2003). Bức ảnh được hai tổ chức bóng đá tầm cỡ lựa chọn là một pha ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội và lúc tiền vệ thi đấu đầy tập trung.

"Đầu xuôi đuôi lọt", FIFA chú thích dưới hình ảnh Khuất Văn Khang khoác vai Đình Bắc.

"Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam", AFC Asian Cup viết.

Khoảnh khắc đội trưởng U23 Việt Nam được gọi tên nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ Việt Nam.

Bức ảnh Khuất Văn Khang ăn mừng cùng Đình Bắc do FIFA đăng tải. Ảnh: FIFA World Cup/Facebook.

Nhiều người bày tỏ sự tự hào khi một cầu thủ Việt Nam được FIFA và AFC "chọn mặt gửi vàng" sau trận đấu. Không ít bình luận cho rằng đây là tín hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang dần được chú ý nhiều hơn ở sân chơi châu lục.

"Jordan đá World Cup được, thì Việt Nam chúng tôi trong tương lai cũng sẽ làm được!", "Khiêu vũ giữa bầy sói" là một số bình luận bên dưới hai bài viết.

Bên cạnh bình luận tự hào, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh hình ảnh của Khuất Văn Khang đại diện cho lớp cầu thủ mới: không quá phô trương, không ồn ào, nhưng thi đấu kỷ luật và giàu tinh thần cống hiến.

Hình ảnh Khuất Văn Khang xuất hiện trên Fanpage AFC trong bối cảnh giải AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2025 sẽ chính thức khởi tranh vào hai ngày tới. Nam tiền vệ được đánh giá không chỉ có sức trẻ mà còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia.