Căn bệnh di truyền không thể chữa khỏi của gia tộc Samsung

Một đoạn video ghi lại hình ảnh bà Lee Boo-jin, Chủ tịch Hotel Shilla, với dáng đi có phần khó khăn khi xuất hiện tại khu phố Myeongdong (Seoul) đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh mới nhất của bà Lee Boo-jin gây chú ý. Ảnh: msn.

Gần đây, nhiều kênh YouTube liên tục đăng tải các video ngắn với tiêu đề như “Vì sao bà Lee Boo-jin luôn che tay phải?”, “Bắt gặp Lee Boo-jin trên đường phố Myeongdong”. Một số video đạt 2,8 triệu lượt xem, video khác cũng vượt 1,3 triệu lượt, cho thấy mức độ quan tâm rất lớn.

Theo nội dung các video, hình ảnh được ghi lại vào ngày 17/12/2025, khi bà Lee Boo-jin - với vai trò Chủ tịch Ủy ban Năm Du lịch Hàn Quốc - cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Dae-hyun đi kiểm tra thực địa sự kiện “Korea Grand Sale 2026” tại Myeongdong.

Trong lần xuất hiện này, bà Lee Boo-jin mặc áo khoác dài màu xám nhạt, cài ghim hoa màu đen, tạo phong cách thanh lịch và trang nhã. Tuy nhiên, việc đi giày cao gót đế dày và khá cao khiến dáng đi dạng chữ bát (vòng kiềng) của bà trông thiếu ổn định, làm dấy lên nhiều bàn luận.

Không ít cư dân mạng để lại bình luận như: “Dù bước đi có vẻ khó khăn nhưng bà vẫn hoàn thành trách nhiệm, thật đáng kính trọng” hay “Đôi giày trông có vẻ rất bất tiện, mong bà giữ gìn sức khỏe”.

Theo nhiều thông tin, dáng đi của bà Lee Boo-jin được cho là liên quan đến bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT) - một bệnh di truyền hiếm gặp, từng được nhắc đến như bệnh lý mang tính gia đình trong dòng họ Samsung.

"Công chúa Samsung" mặc đồ rộng che đi vóc dáng. Ảnh: msn.

Charcot-Marie-Tooth là bệnh gây tổn thương dây thần kinh vận động và cảm giác. Các triệu chứng thường xuất hiện từ tuổi thiếu niên, giai đoạn trưởng thành sớm hoặc trung niên, tiến triển chậm theo thời gian. Người bệnh có thể dần mất chức năng bình thường của bàn chân, bàn tay, cẳng chân và cánh tay.

Cảm giác với nhiệt độ, tiếp xúc và đau bị suy giảm; khối lượng cơ ở phần dưới chân teo lại, khiến người bệnh đi khập khiễng, dễ té ngã. Cơ tay và chân yếu dần, biến dạng, bàn chân thường có vòm cao, ngón cong như bàn chân quạ. Trong một số trường hợp hiếm, bệnh còn ảnh hưởng đến thị lực hoặc thính lực.

CMT được xác định do đột biến gene di truyền. Cho đến nay, đã phát hiện hơn 40 locus gene gây bệnh, với khoảng 50-100 gene liên quan đến các dạng bệnh thần kinh ngoại biên di truyền khác nhau. Theo Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, tính đến năm 2023, chỉ có 1.823 bệnh nhân được ghi nhận trên toàn quốc, cho thấy đây là bệnh rất hiếm.

Trong gia đình Samsung, bệnh được cho là di truyền từ phía gia đình bà Park Doo-eul - vợ của cố Chủ tịch sáng lập Lee Byung-chul. Những người được cho là mắc bệnh bao gồm Lee Maeng-hee, Lee Kun-hee, Lee Mi-kyung, Lee Jae-hyun và Lee Boo-jin. Việc bà Lee Boo-jin ít khi để lộ bàn tay phải trước công chúng cũng được cho là có liên quan đến căn bệnh này.

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị triệt để đối với bệnh Charcot-Marie-Tooth. Tuy nhiên, người bệnh có thể áp dụng liệu pháp vận động, phục hồi chức năng, cũng như các biện pháp điều trị giảm triệu chứng và hỗ trợ. Trong trường hợp biến dạng bàn chân nghiêm trọng, các can thiệp chỉnh hình như nới cân gan chân, điều chỉnh hoặc chuyển gân, phẫu thuật xương hay cố định khớp có thể mang lại hiệu quả.

Bệnh tiến triển chậm, và đa số bệnh nhân vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường nếu được quản lý và chăm sóc lâu dài. Trường hợp tử vong do biến chứng như suy hô hấp là rất hiếm, và bệnh nhìn chung không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ.