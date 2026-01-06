Nữ TikToker Việt gây tranh cãi vì thuê 'hồng hài nhi' đi chơi ở TQ

Các clip review dịch vụ thuê "bạn trai theo giờ" của H.N.H. thu hút sự tò mò, nhưng cũng dấy lên tranh luận khi cô mở "quỹ" để nhận tiền từ dân mạng.

Trong chuyến du lịch dài ngày ở Trung Quốc, H.N.H. (sinh năm 1997) - TikToker có 322.000 follow - gây chú ý khi thực hiện series "thuê bạn trai theo giờ" để review dịch vụ phổ biến tại đất nước tỷ dân.

Với số tiền khoảng 50-799 nhân dân tệ/giờ (khoảng 150.000 đồng đến 3 triệu đồng) tùy khu vực và thời điểm, H.N.H. có thể mua thời gian của một chàng trai để cùng đi dạo phố, ăn uống, chụp ảnh, trò chuyện, tạo cảm giác giống một buổi hẹn hò.

Bên cạnh chia sẻ chi tiết lịch trình buổi đi chơi, nữ TikToker còn đánh giá thái độ phục vụ của người đi cùng cũng như tiết lộ những "đặc quyền" được giới thiệu sẵn trong gói dịch vụ bao gồm nắm tay, ôm hoặc thơm má. Những nội dung này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khi được đánh giá là "lạ", "độc" nhưng cũng "nhạy cảm".

Series "thuê bạn trai" tại Trung Quốc của H.N.H. thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi video.

Đáng chú ý, H.N.H. còn công khai "mở quỹ" để nhận tiền ủng hộ (donate) trực tiếp từ người xem, đặt tên là quỹ "Nuôi Em". Nữ TikToker cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để thuê "hồng hài nhi" giá cao hơn (khoảng 200 tệ/giờ, tương đương 751.000 đồng), sau đó chụp ảnh và review chi tiết cho mọi người.

Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc trải nghiệm cá nhân đang dần được "thương mại hóa" thành nội dung giải trí.

Bên dưới các video của H.N.H., người theo dõi bày tỏ ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây đơn thuần là dịch vụ đi chơi cùng hợp pháp tại Trung Quốc, tương tự thuê hướng dẫn viên cá nhân và người dùng có quyền chi tiền cho trải nghiệm họ mong muốn.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại về việc các nội dung này có thể tạo ra cái nhìn lệch lạc về các mối quan hệ cảm xúc, khi sự thân mật được định giá theo giờ.

Một số khuyên H.N.H. nên nghiêm túc suy nghĩ về định hướng của kênh, xây hình ảnh như thế nào và muốn mọi người biết đến vì nội dung gì. Số khác cũng tỏ ra khó chịu khi nội dung này lặp lại nhiều lần. Họ cho rằng 1-2 lần còn vui, nhưng không ổn khi nữ TikToker đăng lên và kêu gọi donate.

Đáp lại, H.N.H. cho rằng lý do cô mở quỹ là "do người theo dõi yêu cầu". "Người theo dõi mình post nào cũng hỏi để donate, chứ trước giờ mình mới bình luận ảnh quỹ trong 2 bài thôi nhé, còn không up post riêng?", cô viết.

Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng cảnh báo về rủi ro an toàn cá nhân khi sử dụng dịch vụ đi cùng người lạ, nhất là với du khách nước ngoài. Việc đặt dịch vụ thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng trung gian không chính thống có thể tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, lừa đảo hoặc phát sinh tình huống ngoài kiểm soát.