Bạn gái nóng bỏng của cầu thủ Việt kiều

Chen từng làm việc ngắn hạn với công ty sản xuất B.ANGEL vào năm 2014 trước khi ký hợp đồng với công ty Sharp Music có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô gây chú ý khi xuất hiện trong phiên bản Trung Quốc của chương trình Produce 101 năm 2018. Năm 2020, cô ký hợp đồng với Chynahouse, thuộc Kkbox, nền tảng phát trực tuyến đầu tiên và tập đoàn kỹ thuật số lớn nhất tại Đài Loan.