Bạn gái nóng bỏng của cầu thủ Việt kiều

Ngày đầu năm mới, Adriano Schmidt (tên tiếng Việt: Bùi Đức Duy, sinh năm 1994) chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng bạn gái tại Đài Loan. Nửa kia của Adriano là ca sĩ/nhạc sĩ kiêm diễn viên gốc Malaysia, mang quốc tịch Australia và hiện hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc.
Bên cạnh chuyện tình cùng trung vệ tuyển Việt Nam, tài năng và nhan sắc của Chen thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước. Cô nàng sinh năm 1994 hiện có gần 600.000 người theo dõi trên Instagram cá nhân. Chen sở hữu khuôn mặt xinh xắn, theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm và cá tính.
Bạn gái của Adriano có con đường nghệ thuật đáng chú ý. Năm 2009, Chen có bản hit đầu tiên trong sự nghiệp với bản tình ca tiếng Quan Thoại "Aini" (tựa tiếng Anh là Love You). Đến năm 2012, cô hoạt động chuyên nghiệp tại Đài Loan, biểu diễn các ca khúc tiếng Anh và Trung.
Chen từng làm việc ngắn hạn với công ty sản xuất B.ANGEL vào năm 2014 trước khi ký hợp đồng với công ty Sharp Music có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô gây chú ý khi xuất hiện trong phiên bản Trung Quốc của chương trình Produce 101 năm 2018. Năm 2020, cô ký hợp đồng với Chynahouse, thuộc Kkbox, nền tảng phát trực tuyến đầu tiên và tập đoàn kỹ thuật số lớn nhất tại Đài Loan.
Chen lớn lên ở Melbourne, Australia trong gia đình nhập cư từ Malaysia. Từ nhỏ, cô nàng sinh năm 1994 đã được nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc. Lớn lên, cô theo học và tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Victoria.
Chen được gia đình hết lòng ủng hộ khi theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 2009, cả gia đình đã cùng cô chuyển tới Đài Loan khi cô muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Từng bước đi, các dự án của cô đều được gia đình cổ vũ hết mình.
Trên mạng xã hội, Chen thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh về công việc và cuộc sống đời thường. Bên cạnh đam mê lớn dành cho nghệ thuật, cô nàng cũng yêu thích du lịch, trải nghiệm.
